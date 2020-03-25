2020-03-25T15:54:21+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе

Долю в группе компаний приобрел Фонд АО ВТБ Капитал Управление активами
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Компания является лидером российского рынка дистанционных юридических услуг. Фонд сформирован за счет привлечения средств частных инвесторов и нацелен на вложение средств в зрелые компании с планами по выходу на IPO в ближайшие 2-4 года или продажи стратегическому инвестору. В ходе сделки с ЕЮС была приобретена доля в 33% от капитала группы. Целью покупки является получение дохода для пайщиков фонда через рост стоимости объекта инвестиций.

Фонд, ориентированный на инвестиции в успешные технологические быстрорастущие компании, был создан в апреле 2019 года. Его паи предназначены для квалифицированных инвесторов. Общий срок функционирования фонда – восемь лет, максимальный его размер – до 10 миллиардов рублей. Вложение средств через данный инструмент предполагает инвестиционный период в четыре года. Выплату инвестиционного дохода планируется начать через 3-4 года после приобретения пая по мере выхода фонда из профинансированных проектов. На первом этапе было привлечено более 1 миллиарда рублей. В начале марта состоялась очередная допэмиссия в фонд, которые предполагается проводить на регулярной основе по мере совершения инвестиций.

- Сделка с ЕЮС полностью соответствует мандату нашего фонда – мы инвестировали в зрелый, успешный технологичный бизнес. Бизнес-модель ЕЮС является принципиально новой для таких традиционных рынков как рынок юридических услуг, медицинских сервисов, налогового консалтинга и других. Мы видим большой потенциал роста стоимости бизнеса, принимая во внимание высокие исторические и прогнозные темпы увеличения выручки компаний группы, а также способность оперативно решать острые вопросы в связи с глобальными изменениями экосистемы бизнеса. В частности, сегодня в период пандемии из-за распространения COVID19 ЕЮС берёт на себя задачи консультирования населения по проблемам, связанным со здоровьем (телемедицинский сервис «ТЕЛЕДОКТОР24»), и по правовым вопросам (больничным, удалённой работе, возврату денег за билеты и т.д.). Необходимо отметить, что мы выступаем здесь как финансовый инвестор и нашей целью является, прежде всего, доход для пайщиков фонда, – подчеркнул Магомед Асхабов, руководитель направления альтернативных инвестиций ВТБ Капитал Управление активами, входящего в группу ПАО "Банк ВТБ".

- За прошедший год объем нашей выручки вырос почти в два раза. Это говорит о том, что у рынка дистанционных юридических услуг и LegalTech большие перспективы. Сегодня ВТБ Капитал Управление активами является крупнейшим российским игроком, лидером инвестиционного рынка России, и сотрудничество с ним – действительно большой шаг для развития рынка в целом и нашей группы компаний, в частности. Партнерство позволит вывести наши сервисы на новый уровень, а также ускорит разработку новых B2B и B2C сервисных решений для рынка, — отметил Сергей Бекренев, президент и основатель ЕЮС.

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