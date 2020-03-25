2020-03-25T11:13:27+03:00
Общество

Игорь Маковский призвал филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» сократить срок подключения новых объектов до 10 дней

Напомним, что по инициативе генерального директора ГК «Россети» Павла Ливинского создан оперативный штаб группы компаний «Россети» для организации работы электросетевого комплекса страны в условиях режима повышенной готовности
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Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» - Игорь Маковский в ходе еженедельного оперативного совещания поставил задачу перед руководством филиалов сократить сроки технологического присоединения объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на территории операционной ответственности.

- Для оперативной работы решением штаба все полномочия по выносу сетей, технологическому присоединению переданы на уровень регионов. Принимайте, пожалуйста, решения, разворачивайте работы по подключению прямо в день поступления заявки. Я сегодня определил регламентный срок – не более 10 дней, вне зависимости от мощности. Если не хватает сил, будем консолидировать силы смежных филиалов, - подчеркнул Игорь Маковский в ходе селектора с руководством филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Подать заявку на технологическое присоединение физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут через Единый портал электросетевых услуг, портал СветлаяСтрана.рф, личный кабинет на сайте организации, а также получить консультацию по телефонам 8 (800) 50-50-115 или 13-50 (для жителей регионов присутствия).

23 марта стало известно, что Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру технологического присоединения к электросетям. В частности, изменения касаются заявителей, мощность энергоприемников которых варьируется от 15 до 150 кВт. Согласно документу, договор между сетевой компанией и заявителем теперь заключается посредством выставления счета потребителю и его последующей оплаты.

Также для сетевой организации сокращены сроки заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Заявитель, оплатив счет в течение 5 дней, становится получателем услуги, а сетевая организация обязана в течение 10 дней вместе с договором и техническими условиями предоставить еще и инструкцию для самостоятельного выполнения подключения заявителем. Все это должно сократить сроки подключения. Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

В действующей дорожной карте «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной распоряжением правительства РФ еще в 2012 году, плановый показатель сроков присоединения потребителей категории от 15 до 150 кВт к электрическим сетям — не более 90 дней.

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