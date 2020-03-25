2020-03-25T12:40:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Короновирус в Белгородской области, новости на 25 марта: белгородцев старше 65 лет переводят на «удаленку»

Своим сотрудникам из группы риска работодатели должны обеспечить дистанционный режим работы
Ирина ТАРАСОВА
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Короновирус в Белгородской области, новости на 25 марта: белгородцев старше 65 лет переводят на «удаленку»Короновирус в Белгородской области, новости на 25 марта: белгородцев старше 65 лет переводят на «удаленку»Фото: "КП" Архив
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Решение о переводе белгородцев старше 65 лет на удаленный режим работы принял Координационный совет по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области. Органы исполнительной власти, госорганов и руководители подведомственных учреждений должны обеспечить своим сотрудникам из группы риска дистанционный режим работы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, что пожилые люди чаще всего подвергаются риску заражения коронавирусом. Также Координационный совет рекомендовал главам администраций муниципальных районов и городских округов области провести индивидуальную работу с населением в возрасте старше 60 лет по ограничению посещения общественных мест (магазинов, аптек, банков и прочее).

Помогать жителям области во время угрозы короновируса будут социальные работники и волонтеры.

Напомним, что 24 марта мэр Белгорода Юрий Галдун обратился к горожанам с призывом особое внимание уделить своим старшим родственникам. Также он попросил людей в возрасте без особой надобности не выходить из дому.

Подчеркнем, что на 24 марта в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. При этом число тех, кто находится на самоизоляции резко увеличилось за прошедшие выходные дни и составляет 2222 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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