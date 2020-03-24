2020-03-24T13:22:03+03:00
Экономика

Группа ВТБ предоставила Узпромстройбанку кредит под покрытие Экспортно-кредитного агентства Австрии

VTB Bank (Europe) SE в рамках сделки по кредитованию выступил в качестве организатора, кредитора и агента
Поделиться:
Изменить размер текста:

Финансирование акционерного коммерческого банка «Узбекский промышленно-строительный банк» объемом 15,6 миллиона евро обеспечено гарантией экспортно-кредитного агентства (ЭКА) Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB), действующего от имени Австрийской Республики. Данное «зонтичное» финансирование направлено на увеличение объемов австрийского экспорта в регион и поддержку торговли между Австрией и Узбекистаном - одной из наиболее динамично развивающихся стран СНГ.

Сделка была реализована в инновационной для локального рынка структуре и стала первой в своем роде с поддержкой OeKB. Комплексное решение, предоставленное клиенту в рамках его инициативы по диверсификации кредитного портфеля, обеспечивает более гибкий подход и доступ к льготным ставкам финансирования за счет инструментов ЭКА. Финансовая поддержка, в том числе, будет направлена на цели оплаты по торговым контрактам, которые в силу своего небольшого объема, не могут быть профинансированы по классической схеме кредитования под гарантию или страховое покрытие ЭКА. Главная цель данного решения – открытие новых возможностей для компаний малого и среднего бизнеса в этом активно развивающемся регионе.

Артур Илияв, председатель правления VTB Bank (Europe) SE, отметил:

- VTB Bank (Europe) SE – один из ключевых партнеров Узпромстройбанка по торговому финансированию, и мы гордимся реализацией данной сделки, которая стала пилотной на узбекском рынке. Мы постоянно работаем над созданием индивидуальных финансовых решений в тесном и продуктивном сотрудничестве с OeKB и другими ЭКА и нацелены на расширение деятельности в новых регионах.

Реализованное финансовое решение стало результатом успешного взаимодействия ЭКА, банка и узбекских компаний в рамках конференции экспортно-кредитных агентств Австрии (OeKB), Германии (Euler Hermes) и Швейцарии (SERV), которая состоялась в декабре 2019 года в Ташкенте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Карантин для «грязных денег»: Реальная причина краха мировой экономики — не коронавирус, а финансовая пирамида, созданная в масштабах планеты
По мнению колумниста «КП», сейчас самое подходящее время, чтобы вернуть в Россию миллиарды долларов, украденные международными олигархами
Новости 24
В Валуйках Белгородчины отлажена эффективная коммуникация власти и людей
Житель Белгородской области может сесть на 6 лет за кражу телевизора
В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса
В Белгородской области полицейскими задержаны подозреваемые в мошенничестве
ВТБ Регистратор запустил услугу для вновь создаваемых акционерных обществ
«Открытие» наращивает долю инвестиционных и страховых продуктов
За прошлый год 79% белгородцев дистанционно подали заявки на подключение к сетям
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
Белгородский госуниверситет к обучению в онлайн-режиме готов
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
Школьник из Белгородского района принял участие во всероссийском конкурсе профмастерства
В Губкине Белгородской области донорам выплачивают компенсацию
В Белгородской области водитель «Рено» насмерть сбил двух пешеходов
На самоизоляции из-за коронавируса находится 1721 житель Белгородской области
В Валуйках Белгородчины заложены две сосновые аллеи
ВТБ наградил победителя премии «Бизнес-Успех»
Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес
В Старом Осколе злоумышленники пытались расплатиться фальшивыми купюрами
Белгородца осудили за убийство водителя маршрутки
В Алексеевском горокруге Белгородской области обнаружили схрон боеприпасов
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
Белгородские семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительные выплаты