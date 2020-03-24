«Ростелеком» и «ЛитРес» открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

С 26 марта «Ростелеком» и «ЛитРес», крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, открывают для новых подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке «Ростелеком Книги». Каталог насчитывает более 150 тысяч электронных книг.

Чтобы получить доступ к каталогу, необходимо зайти в личный кабинет «Ростелекома», выбрать опцию «Ростелеком. Книги» и нажать «Подключить». Далее необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса «ЛитРес», указать номер телефона или адрес электронной почты. В акции могут участвовать все пользователи услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома».

- Этой акцией мы с компанией “Ростелеком” хотим поддержать тех, кто вынужден в сложившейся ситуации оставаться дома, и хочет проводить время с пользой, получая мгновенный бесплатный доступ к новым эмоциям, знаниям и опыту, которые могут дать книги. В рамках этого предложения представлены электронные книги разных жанров из каталога “ЛитРес”: современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов, — комментирует Ирина Грааф, заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению ГК «ЛитРес».

Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении «Читай!», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android и имеет удобный функционал. Приложение позволяет делать заметки и закладки во время чтения, а также менять настройки под себя: выбрать фон, размер шрифта, яркость экрана. Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. «Читай!» синхронизируется на разных устройствах — любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить на планшете. Есть возможность читать всей семьей – один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств.

Также абонентам «Ростелекома» сервис «ЛитРес» дает скидку 20% на любые книги, которые не вошли в каталог.

Подробная информация о сервисе — по ссылке: https://www.rt.ru/books.