В Белгородской области подтвержден 1 случай заболевания короновирусом

На утро 29 марта оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что на территории России за последние сутки диагноз на заболевание коронавирусной инфекцией подтвердился у 270 человек. К сожалению, среди заболевших COVID-19 есть белгородец. Как установили в штабе, этот гражданин в последние две недели побывал в стране, неблагополучной по короновирусной инфекции.

Напомним, что еще 5 белгородцев сдали положительные тесты на короновирус, но пока в их диагнозе значится «подозрение на наличие короновирусной инфекции». Более двух тысяч человек находятся на самоизоляции.

В региональном Роспотребнадзоре дали рекомендации белгородцам по соблюдению правил самоизоляции. Им запрещено покидать квартиры и общаться с кем-либо, даже с членами семьи. В случае несоблюдения правил ослушавшихся граждан поместят в изолятор. Следить за соблюдением режима будут участковые инспекторы.

Напомним, что в настоящий момент в области в штатном режиме работают все органы власти, медицинские организации и аптеки, продуктовые магазины и рынки, в том числе расположенные в торговых центрах, на усиленный режим патрулирования вышли инспекторы ДПС.