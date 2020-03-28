2020-03-28T12:01:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Пятеро белгородцев сдали положительный тест на коронавирус

Об этом в своем видеобращении сообщил губернатор области Евгений Савченко
Ирина ТАРАСОВА
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Пятеро белгородцев сдали положительный тест на коронавирус.Пятеро белгородцев сдали положительный тест на коронавирус.Фото: "КП" Архив
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Вчера вечером, 27 марта, Евгений Савченко со своей страницы в «ВКонтакте» в видеообращении к белгородцам сообщил, что 5 жителей региона сдали положительный тест на короновирус. За всеми людьми с подозрением на COVID-19 установлено медицинское наблюдение. Всего же на самоизоляции находится 2180 белгородцев. Большинство из них прибыли из-за рубежа. До этого дня зарегистрированных белгородцев с COVID-19 в области не было. Глава региона подчеркнул, что тысячи медиков в области работают в круглосуточном режиме и поблагодарил их за самоотверженную работу в такой непростой период.

Евгений Савченко подчеркнул, что победа над коронавирусом возможна только при совместных усилиях – очень многое зависит от ответственного поведения каждого гражданина и безусловного выполнения всех санитарных правил и предписаний специалистов.

Правительство Белгородской области сообщило, что все положительные результаты на COVID-19, полученные в регионе, теперь должны подтвердить в федеральных лабораториях, куда и были направлены анализы 5 белгородцев с подозрением на COVID-19. Пока в диагнозе этих пациентов так и указано: «Подозрение на наличие коронавирусной инфекции». При этом в отношении каждого назначен полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Отметим, что согласно приказу Президента России Владимира Путина «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», с 30 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочая неделя. А Белгородская область с 30 марта прекращает автобусное сообщение с соседними областями – Курской и Воронежской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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