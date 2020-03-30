В Белгородской области подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией у 5 жителей

По информации оперативного штаба, в Белгородской области на 16.30 подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией у 5 жителей региона. Выздоровевших — 1; на самоизоляции находится 2101 человек (185 поступило только за последние сутки). При этом сняты с самоизоляции 2018 человек.

На самоизоляции в обсерваторе находится 33 человека, в инфекционных стационарах — 21. 14 белгородцев на это время выписаны из стационаров.

Напомним, что во время сегодняшнего брифинга в правительстве области заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Ирина Николаева напомнила, что первый случай заболевания был выявлен по самообращению в начале марта у белгородки, постоянно проживающей в Москве. Замначальника департамента здравоохранения отметила, что сегодня любая пневмония рассматривается как риск потенциально вызванный коронавирусом.

Также Ирина Николаева сообщила, что в соответствии с новым приказом от Минздрава России медицинская помощь пациентам с положительным результатом теста на коронавирус в случае отсутствия клинических заболеваний или легком течении болезни теперь может оказываться на дому. Замначальника департамента здравоохранения добавила, что в отношении 7 жителей региона уже приняты административные меры в связи с нарушением режима самоизоляции.

Отметим, что с сегодняшнего дня дополнительно открыты 3 круглосуточных поста для досмотра всех пассажиров автобусов, которые въезжают из других регионов. Эти посты открыты в Ивне, Старом Осколе и Алексеевке. Въезжающих пассажиров будут проверять на наличие симптомов респираторных заболеваний.

Также вчера из Таиланда возвратились 34 жителя Белгородской области – рейс прилетел в Воронеж. Правительством области было принято решение о централизованной доставке этих лиц на территорию региона, чтобы избежать контактов с другими людьми. Со всеми прибывшими установлен контакт, они самоизолированы и находятся под дистанционным наблюдением медиков.