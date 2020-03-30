Короновирус в Белгородской области, 30 марта: еще три человека заболели

В Белгородском регионе еще у 3 человек диагностировали короновирус, сообщает , оперативный штаб. Это — мужчины в возрасте от 38 до 59 лет. Всего в области на 30 марта болеет 4 белгородцев. Пределы региона покидали трое, а один никуда не уезжал. COVID-19 диагностировали у жителей Белгородского, Шебекинского и Алексеевского района. Трое заболевших соблюдали режим самоизоляции. У одного развилась внебольничная пневмония, после чего было принято решение обследовать его на коронавирус. Проведенный анализ дал положительный результат.

В инфекционный стационар госпитализировано двое белгородцев. У одного болезнь протекает в легкой форме, у второго процесс осложнен пневмонией, но дышит он самостоятельно. Круг контактирующих с заболевшими лиц установлен и эти люди изолированы. За ними будут следить в ближайшие недели, им также запрещено нарушать карантин.

Напомним, что вчера, 29 марта, стало известно об одном заболевшем. Это мужчина 54 лет, который вернулся из туристической поездки по Германии. Проведенный анализ дал положительный результат на десятый день. Мужчину поместили в инфекционную больницу, болезнь у него протекает в легкой форме.

Как отметил главный врач инфекционной клинической больницы Александр Баранов, контактирующих с ним лиц нет. Вместе и ним по Германии путешествовала жена, но ее анализы на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат.

Также стало известно, что у четверых белгородцев, у которых подозревали коронавирусную инфекцию, повторные анализы дали отрицательные результат.