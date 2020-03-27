Коронавирус: Белгородская область 27 марта: не жениться, не посещать Сочи и Москву, дома помогут волонтеры

Белгородцев попросили повременить со свадьбами и разводами. С такой просьбой на своей странице в соцсети к жителям региона обратилась глава управления ЗАГС региона Татьяна И посоветовала для подачи заявлений пользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Но, конечно, это касается свадеб и разводов. Повременить с такими жизненно важными событиями, как рождение и смерть, не удастся.

Поезд на Москву решили отменить из-за коронавируса

Пресс-служба ФПК, дочернего предприятия РЖД, сообщила, что поезд из Белгорода на Москву перестанет ходить с 26 мая. Из Москвы в Белгород состав перестанет курсировать с 17 мая. Ограничения будут действовать до 1 июня.

В целом изменения коснутся 31 поезда, которые курсируют по стране. При этом некоторые из них пришлось отменить, остальные стали курсировать реже. Повлияло снижение пассажиропотока в сложившейся обстановке. Пассажирам, решившим все же уехать, предложат пересесть на другие поезда или вернут средства за билеты в те поезда, которые отмечены.

Из-за шутки белгородца пришлось эвакуировать пассажиров всего вагона

Была ли это шутка или просто в состоянии паники пассажир устроил переполох в поезде Белгород — Москва? Ситуацию прояснили в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения области.

Житель Борисовского района с 20 по 23 марта действительно находился в инфекционном отделении центральной районной больницы. После того, как температура у больного нормализовалась, он покинул больницу по собственному согласию. В поезде он заявил проводникам, что у него коронавирус, о чем, якобы, ему сообщили по телефону. После такого заявления ехавших вместе с ним в вагоне пассажиров пришлось срочно перевести в другой вагон. Они оставались там, пока с мнимым больным разбирались специалисты-медики. У мужчины диагностировали ОРВИ.

Белгородцев попросили не посещать Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на своей странице в Instagram обратился к жителям города и к потенциальным гостям города. Горожан он попросил по возможности не посещать общественные места. А к российским туристам он обратился с просьбой хотя бы в ближайшую неделю не приезжать в курортный город в ближайшее время. По последним данным, вирусом COVID-19 в Сочи заболели 5 человек.

С 26 марта на курорте прекращена работа всех объектов развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатров, детских центров и досуговых заведений, кафе в торговых центрах. Не проводятся и экскурсии. Группы волонтером помогают пожилым людям с покупкой продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Волонтеры помогут самоизолированным и жителям региона из группы риска

В Белгородской области самоизолированным и жителям из группы риска помогут волонтеры, сообщает «Открытый Белгород». В области работает два добровольческих объединения: «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы». В первую очередь они помогают с покупкой продуктов, лекарств и оплатой услуг ЖКХ.

В группу «Волонтеры-медики» входит более 140 человек. С 10 марта к ним уже стали поступать заявки. «Волонтеры Победы» работают только с ветеранами и инвалидами войны, которые проживает в регионе. Их 602 человека.

Подать заявку можно по горячей линии 8 (800) 200–34–11 и на сайте ОНФ. Стать волонтером может любой желающий от 18 до 50 лет. Для этого нужно зарегистроваться на сайте «Мывместе2020.рф».