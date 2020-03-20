2020-03-20T11:35:48+03:00
Общество

Россияне стали больше звонить с таксофонов универсальной услуги связи

За 2019 год общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений вырос более чем в 1,6 раза
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Общий внутризоновый трафик в январе 2020 года вырос по сравнению с октябрем 2019 года в 5,5 раза.Общий внутризоновый трафик в январе 2020 года вырос по сравнению с октябрем 2019 года в 5,5 раза.
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«Ростелеком» отмечает стремительный рост количества и продолжительности вызовов с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) после того, как компания обнулила стоимость звонков на все номера российских операторов связи.

Быстрее всего растет трафик на мобильные номера после отмены платы за такие звонки в ноябре 2019 года. Общий внутризоновый трафик в январе 2020 года вырос по сравнению с октябрем 2019 года в 5,5 раза, а междугородный – в 3,6 раза. Плата за местные звонки была отменена в начале 2018 года, и трафик по этому направлению в первый год после отмены вырос в 5,3 раза.

Отмена платы за звонки, включая мобильные номера, повысила социальную значимость таксофонов не только у жителей населенных пунктов, в которых они установлены. С таксофонов могут позвонить автомобилисты, туристы и даже заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон. Зафиксировать их местоположение и оказать помощь в случае необходимости будет проще.

Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, стало быстрее и легче – точные адреса установки всех 148 тыс. таксофонов теперь отражены на «Яндекс.Картах». Достаточно в поисковой строке набрать слова «таксофон» и «Ростелеком», чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона – они способны принимать входящие вызовы.

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют, прежде всего, важную социальную коммуникационную задачу – до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. До сих пор с таксофонов много звонят в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-либо опасной ситуации.

«Ростелеком» как единственный оператор универсального обслуживания в РФ обеспечивает работу 148 тыс. таксофонов УУС. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества – это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

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