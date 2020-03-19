ВТБ обеспечил уникальное расчетное решение для корпораций

Для реализации сделки ПАО Банк ВТБ открыл для АО ВТБ Регистратор номинальные счета, на которых были размещены средства бенефициаров - покупателей акций. Одновременно эскроу-агентом проводились операции в реестре акционеров общества, акции которого стали предметом сделки.

Все расчеты происходили с согласия бенефициаров и в соответствии с этапами, закрепленными договором купли-продажи и соглашением о расчетах. При этом банк и агент в режиме реального времени контролировали процесс передачи прав собственности и обеспечили безопасность расчетов, а также своевременное высвобождение денежных средств в согласованных размерах в пользу владельцев акций. Одно из преимуществ такой схемы расчетов заключается в прозрачности действий для каждой участвующей стороны. Таким образом, банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор выступили гарантом исполнения обязательств сторон сделки.

Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ, подчеркивает:

- Реализованное решение уникально для российского рынка – впервые в расчетном инструменте эскроу-агентом выступает не банк. Данная схема проекта стала возможна благодаря накопленному опыту и экспертизе банка, которые позволяют создавать эксклюзивные транзакционные решения в соответствии с индивидуальными потребностями каждого нашего клиента. В арсенале у банка широкий спектр продуктов для гарантирования расчетов, а успешная реализация этой сделки позволит нам в дальнейшем масштабировать разработку.

- Мы предложили бенефициарам оптимальную схему сделки, в которой обеспечили интересы всех участников. Все этапы сделки контролировались в режиме онлайн, благодаря этому мы решили стоявшую перед нами задачу по осуществлению усиленного контроля над проведением расчетов одновременно с передачей ценных бумаг стоимостью более 7 миллиардов рублей. Совместный проект был запущен в кратчайшие сроки, что позволило нашим клиентам оперативно завершить расчеты по сделке, – сказал Константин Петров, Генеральный директор АО ВТБ Регистратор.