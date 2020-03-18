2020-03-18T10:52:47+03:00
Общество

Сделка по консолидации 100% долей Tele2 Россия закрыта

В соответствии с ранее утвержденной советом директоров структурой сделки группа «Ростелеком» завершила расчеты с ПАО «Банк ВТБ» и консорциумом инвесторов по приобретению 55% долей в Tele2 Россия
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ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о закрытии сделки по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). В результате сделки группа «Ростелеком» консолидировала 100% долей Tele2 Россия, а ПАО «Банк ВТБ» и консорциумом инвесторов стали владельцами 29,4% обыкновенных акций ПАО «Ростелеком».

В соответствии с ранее утвержденной советом директоров структурой сделки группа «Ростелеком» завершила расчеты с ПАО «Банк ВТБ» и консорциумом инвесторов по приобретению 55% долей в Tele2 Россия, в том числе:

- договору купли-продажи 45% долей в уставном капитале Tele2 Россия (сумма договора составляет 108 млрд рублей);

- договору мены 10,0% долей в Tele2 Россия на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», которые находились на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании «Ростелекома» (сумма договора составляет 24 млрд рублей);

Финансирование приобретения 45% долей в уставном капитале Tele2 Россия осуществлялось в том числе с привлечением 66 млрд рублей, полученных в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», которые были размещены по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ».

По итогам дополнительной эмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале ПАО «Ростелеком» увеличилось на 708 082 975 штук до 3 282 997 929 штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права выкупа). 16 марта 2020 года Банк России принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «Ростелеком».

- Консолидация 100% Tele Россия, к которой компания шла не один год, без сомнения войдет в историю не только «Ростелекома», но и всего российского телеком рынка. Крупнейшая за последние годы сделка расширит рыночные горизонты компании, сделает ее финансово более мощной, динамичной и устойчивой в долгосрочной перспективе. В ближайшее время мы завершим работу над обновлением стратегических приоритетов укрупнённой компании, которые будут нацелены на рост фундаментальной стоимости бизнеса через обеспечение лидерства на рынке цифровых сервисов для населения, бизнеса и государства. Для нас также важно, что Банк ВТБ с партнерами становятся нашими крупными долгосрочными инвесторами, заинтересованными в росте капитализации компании, - подчеркнула старший вице-президент, руководитель аппарата президента, Анна Шумейко.

С дополнительной информацией о сделке по консолидации 100% Tele2 Россия можно ознакомиться на сайте «Ростелекома» в разделе «Инвесторам и акционерам».

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