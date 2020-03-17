«Открытие» инвестирует в развитие своих отделений

К примеру, во Владимирской области за 2019 год в развитие инфраструктуры отделений «Открытия» инвестировано более 130 миллионов рублей. И это неудивительно: клиентский поток в регионе вырос более чем в два раза.

На данный момент во Владимирской области работает 6 отделений банка: в областном центре, Коврове, Вязниках, Муроме.

- Мы проводим постоянный мониторинг оценок клиентов на предмет уровня их удовлетворенности сервисом банка. Кроме вежливости и дружелюбия в офисах, у группы ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» очень удобные цифровые сервисы — начиная с нашего мобильного приложения и бесплатного дистанционного обслуживания до широкого спектра применения банковских карт, с которых можно, например, бесплатно снимать наличные в банкоматах любых банков любой страны мира. Кстати, только за прошлый год во Владимирской области выдано более 10 тысяч карт банка, - отметил Петр Пашковский, управляющий банком «Открытие» во Владимире.