2020-03-17T13:50:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Волонтеры-медики открывают штабы помощи пожилым в регионах распространения коронавируса

С 17 марта штаб помощи откроется в Белгороде
Ирина ТАРАСОВА
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Волонтеры-медики открывают штабы помощи пожилым в регионах распространения коронавируса. Фото портала "Открытые НКО".Волонтеры-медики открывают штабы помощи пожилым в регионах распространения коронавируса. Фото портала "Открытые НКО".
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Общероссийский народный фронт (ОНФ) вместе с общественным движением «Волонтеры-медики» открывает штабы помощи пожилым людям в регионах. В эти штабы смогут обратиться пенсионеры, вынужденные оставаться дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Такой штаб c 17 марта откроется и в Белгороде.

По данным ОНФ, штабы помощи открыты в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородская, Липецкая, Нижегородская, Московская и Мурманская области и Санкт-Петербург. Волонтеры помогут пенсионерам с покупкой продуктов, лекарств, кормов для животных и других вещей, а также с домашними делами.

Отметим, что для того, чтобы получить помощь, нужно обратиться в штаб и оставить заявку. Телефоны горячей линии можно будет узнать на сайте ONF.RU. Также можно позвонить в колл-центры в своих регионах или обратиться через специальную кнопку, которая уже появилась на сайте Общероссийского народного фронта. При этом подчеркивается, что еесмотря на то, что в каждом регионе работают центры социальной помощи, в той ситуации, которая складывается сегодня, они могут не справиться с нагрузкой. 17 марта штабы открываются в тех регионах, где уже выявлены случаи коронавируса. Затем они появятся по всей стране.

— На сайте dobro.ru мы запустили регистрацию для волонтеров, которые войдут в состав этих штабов, смогут принять посильное участие и оказать помощь, — рассказал член Центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты России, председатель движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. Также заявки от граждан принимают в приложении «ОНФ. Помощь».

Особо отмечается, что для безопасности активисты не будут заходить в дома, также на них будут медицинские маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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