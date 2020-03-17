Правительство Белгородской области ввело в регионе режим повышенной готовности

Губернатор области подписал распоряжение «О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Ограничения вступили в силу со вчерашнего дня, 16 марта и продлятся до 16 апреля включительно. Согласно документу, на территории Белгородской области вводится режим повышенной готовности.

Так, ограничивается проведение в регионе массовых деловых, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.

Кроме того, граждане, которые посещали страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания и иные), обязываются соблюдать требования постановления главного государственного санитарного врача Белгородской области. Им предписана самоизоляция на дому на срок 14 дней, согласно которой они обязаны не посещать работу, учебу, общественные места.

В свою очередь, все работодатели, которых осуществляется на территории Белгородской области, обязаны обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников. Они должны отстранить от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и оказывать работникам, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV), содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

В свою очередь департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области обеспечит возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Также будет организована работа медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому: лицам, находящимся в режиме изоляции, прибывшим из стран, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV); больным с респираторными симптомами; пациентам, относящимся к группам риска по хроническим неинфекционным заболеваниям, в том числе лицам старше 60 лет. Обеспечена готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, внебольничными пневмониями, к проведению отбора биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

В подписанном губернаторе документе сказано, что будет организована работа «горячей линии» по вопросам новой коронавирусной инфекции по телефону: (4722) 27-26-25.