Металлоинвест инвестирует в развитие области более 1,7 миллиарда рублей

Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Общий объем Программы в 2020 году превысит 8,55 млрд рублей, в том числе более 1,7 млрд рублей – средства Металлоинвеста. Вклад Белгородской области составит 6,85 млрд рублей, он включает средства областного и федерального бюджетов.

- Металлоинвест – градообразующая компания Старооскольской и Губкинской агломерации, где в общей сложности проживает одна треть населения Белгородской области. Поэтому от работы предприятий компании, перечисленных налогов зависит благополучие территории, в том числе социальной сферы, - подчеркнул губернатор Белгородской области Евгений Савченко. - Вклад Металлоинвеста огромен, мы благодарны компании. Надеюсь, что останется хорошая конъюнктура на рынках продукции, которую производят предприятия Металлоинвеста, и все задачи, которые мы ставим, будут выполнены. В этом году, помимо налогов, компания инвестирует 1,7 миллиарда рублей в развитие социальной инфраструктуры Старооскольского и Губкинского городских округов. Все делается для того, чтобы эти территории развивались.

- Совместно с Правительством Белгородской области Металлоинвест продолжает инвестировать в развитие социальной инфраструктуры Старого Оскола и Губкина, - отметил Андрей Угаров. – Объединение ресурсов и компетенций региона и компании позволяет эффективно решать задачи повышения качества жизни в городах, где живут сотрудники наших предприятий. Лебединский ГОК и ОЭМК входят в число крупнейших налогоплательщиков региона: в 2019 году они перечислили в консолидированный бюджет Белгородской области более 20 миллиардов рублей налогов и сборов. Инвестиции в рамках СЭП составили более 1,6 миллиарда.

В 2020 году в Старом Осколе Металлоинвест продолжит партнерское взаимодействия и поддержку профильных вузов СТИ НИТУ «МИСиС» и МГРИ-РГГРУ, направит средства на развитие спортивной инфраструктуры города – поддержку получит Дворец спорта имени А. Невского, запланирована реконструкция стадиона на территории школы №28.

Дворец спорта получит финансовую поддержку.

В рамках направления по формированию комфортной городской среды продолжится реконструкция и благоустройство городской центральной набережной реки Оскол в квартале «Старая Мельница», будет проведена реконструкция мемориала в районе Атаманского леса, ремонт детских дошкольных и образовательных учреждений. Часть средств запланировано на приобретение коммунальной техники, реконструкцию и ремонт автодорог.

В Губкине продолжится поддержка Губкинского горно-политехнического колледжа и филиала НИТУ «МИСиС».

Металлоинвест направит средства на капитальный ремонт МАУК «Губкинский театр для детей и молодежи», реконструкцию Гимназии №6, поддержку учреждений культуры, реновацию городского парка, установку спортивных и игровых площадок. Кроме того, компания планирует выделить средства на создание архитектурно-пространственной стратегии развития города.

На территории Старооскольского и Губкинского городских округов Металлоинвест продолжит реализацию корпоративных социальных программ: «Сделаем вместе!», «Здоровый ребенок», «Женское здоровье», «Наша смена», «Наши чемпионы», помощь тяжело больным детям совместно с БФ «Русфонд», «Сделаем мир ярче!», ОПЦ «Железно!», «Откликнись!».

Компания также продолжит спонсорскую поддержку волейбольного клуба «Белогорье». Кроме того, Металлоинвест в рамках СЭП выделит средства на строительство многофункциональной спортивной арены в Белгороде.