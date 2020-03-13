Банк «Открытие» выяснил, как инвестируют женщины

Анализ полисов клиентов банка, которые заключили договор ООО СК «Росгосстрах Жизнь», таков: среди покупателей полисов инвестиционного страхования жизни и тех, кто доверяет управление сбережениями ООО УК «Открытие», женщин больше, чем мужчин.

Клиентки банка, инвестирующие в продукты УК «Открытие», отдают предпочтение консервативным инструментам, обеспечивающим стабильный доход – стратегиям доверительного управления с защитой капитала и ПИФам облигаций. Чаще всего женщины инвестируют в акции крупнейших международных компаний, которые входят в стратегию «Лидеры сектора 2.0» - его выбирают почти 40%.

Наибольший процент женщин – 38% – выбрали стратегию доверительного управления «Купонная». За 2019 год объем средств здесь составил более 7,3 миллиарда рублей. Активно используют дамы и преимущества индивидуального инвестиционного счета. Договоры заключены у 33% клиенток компании, а средства под управлением с использованием этого инструмента превышают 3,6 миллиарда рублей.

6% женщин-клиенток УК «Открытие» выбрали объектом для размещения финансов паи консервативного фонда «Открытие - Облигации» и инвестировали в него более 1 миллиард рублей.

- На сегодняшний день большая часть клиентов нашей управляющей компании – женщины. Это развенчивает миф о том, что успешным инвестором может быть только мужчина. И мы всецело готовы поддержать женщин на пути к достижению их финансовых целей, - говорит Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие».

Клиентки ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», инвестирующие в продукты АО «Открытие Брокер», размещают на брокерском счете в среднем сразу более 1 миллиона рублей. Наиболее популярным инструментом являются низкорисковые облигации федерального займа. Как правило, денежные средства хранятся в рублях, а в евро держат крайне незначительные суммы.

- Мы возлагаем большие надежды на женскую аудиторию. Именно за счет женщин можно добиться значительного увеличения количества частных инвесторов на российском рынке в общем, и в нашей компании в частности. Особенно учитывая тот факт, что женщины благодаря своей осторожности и внимательному отношению к риску зачастую довольно успешны в инвестировании, - уверен Алексей Куртов, заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами «Открытие Брокер».