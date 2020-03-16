Губернатор Белгородской области рассказал о введении режима повышенной опасности в регионе

Пост о введении в регионе режима повышенной опасности на своей личной странице «ВКонтакте» опубликовал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он рассказал, что ограничения на проведение массовых мероприятий связаны с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции. Запрет вводится на ближайший месяц.

Губернатор подчеркнул:

- С 16 марта на месяц ограничиваем проведение в регионе массовых деловых, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. В связи с возможными рисками появления и распространения в области новой коронавирусной инфекции вводим режим повышенной готовности.

Также Евгений Савченко отметим, что особые меры будут касаться путешественников и что он надеется на сознательность тех, кто недавно вернулся из стран, где были зарегистрированы случаи 2019-nCoV. «Эти граждане должны оставаться в изоляции на дому, срок больничного – 14 дней», – сообщил глава региона.

Под наблюдением медиков в регионе на сегодняшний день находится 90 человек, которые контактировали с заболевшей уроженкой Белгорода. А также в их числе те, кто прибыл из государств, в которых распространяется 2019-nCoV), рассказал глава региона. Ни у одного из них коронавирус не выявили.

Белгородцам Евгений Савченко пожелал всем здоровья и попросил не поддаваться панике в сложившейся ситуации.