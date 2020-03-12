2020-03-12T15:53:37+03:00
Общество

Tele2 выяснила, какие подарки предпочитают белгородцы на гендерные праздники

Компания подводит итоги проекта «Правильные подарки», посвященного гендерным праздникам
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В рамках проекта белгородцы получили рекомендации и идеи сюрпризов от популярных региональных блогеров и лидеров мнений, смогли выиграть полезные презенты в интерактивной игре, а также поучаствовали в опросе оператора и рассказали о своих предпочтениях.

В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня Tele2 запустила проект «Правильные подарки», призванный сократить время на поиск подарков и помочь белгородцам поздравить близких. В ходе проекта известные в городе блогеры и лидеры мнений поделились своими историями о том, какие подарки к гендерным праздникам были лучшими в их жизни, какие сюрпризы оказались провальными и что бы им хотелось получить в этом году.

Также накануне праздников Tele2 провела опросы среди читателей сетевого издания FONAR.TV, чтобы узнать, каким презентам отдают предпочтение горожане. Первыми опрос прошли мужчины. Результаты голосования показали, что большинство представителей сильного пола будут рады инструментам и материалам для хобби. Этот вариант был выбран наибольшим числом респондентов. На втором месте оказался вариант «Буду рад любому подарку, главное – внимание», а за ним последовала категория «Развлечения и путешествия». Наименее желаемыми презентами к 23 февраля стали подарки для ухода за собой, техника и одежда.

Во втором опросе приняла участие женская половина аудитории интернет-издания. В рейтинге подарков к 8 Марта верхнюю строку занял вариант «Подарки для ухода за собой». За ним последовала категория «Развлечения и путешествия», а замкнул тройку самых популярных пунктов списка вариант «Гаджеты». Наименьшее количество голосов было отдано категориям «Одежда и аксессуары», «Еда и алкоголь», и «Подарки для хобби».

Tele2 в борьбе с ненужными подарками не только предложила взять на вооружение интересные идеи, но и 20 февраля запустила интерактивную игру «Ловите полезные подарки», в которой абоненты могут выиграть призы и специальные предложения. Принять участие в игре можно до 16 марта. Для получения выигрыша достаточно обратиться в любой салон связи Tele2.

Кроме того, белгородцы, которые в качестве подарков предпочитают гаджеты, всегда могут приобрести в салонах связи оператора популярные модели смартфонов и дополнить покупку аксессуарами, совместимыми устройствами или оптимальным тарифом. Tele2 подготовила для клиентов выгодное предложение: при покупке по акции «Комбо в салонах связи Tele2» можно получить скидку 50% на второй смартфон в чеке. Акция началась в период праздников и будет действовать до конца 2020 года.

Подробности об акции, сроках, времени и месте проведения на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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