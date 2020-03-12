2020-03-12T12:06:18+03:00
Экономика

ВТБ открывает кредитную линию компании «Русские Башни»

Накануне подписано соглашение о предоставлении 10 миллиардов рублей сроком на 10 лет
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Привлеченные средства группа «Русские Башни» направит на строительство и приобретение новых объектов инфраструктуры для дальнейшего совместного использования операторами сотовой связи на территории России. Важным направлением работы также станут проекты комплексного бесшовного покрытия сложных территорий. Сегодня подобные проекты уже реализуются на территории Кронштадта, Нижнего Тагила, на отдельных автомагистралях и крупных объектах, география таких проектов благодаря привлечению финансирования расширится.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ПАО «Банк ВТБ», подчеркнул:

- Компания «Русские Башни» - одна из самых динамично растущих компаний на рынке телеком инфраструктуры. Мы уверены, что финансовые решения группы ВТБ позволят компании эффективно реализовывать амбициозные проекты на российском рынке, внедрять самые современные технологии связи, в том числе, в новом формате связи 5G, расширять регионы присутствия и продолжить динамичное развитие на рынке.

Александр Чуб, президент группы компаний «Русские Башни», отметил:

- Это наш первый кредитный проект с банком ВТБ, который, мы уверены, станет основой для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений между нашими компаниями. Реализация данного соглашения будет способствовать ускорению развития телеком инфраструктуры в регионах России, и вместе с этим внедрению новых цифровых инфо-коммуникационных услуг сотовыми операторами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
43-летний житель Прохоровского района предстанет перед судом за нападение на полицейского
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
Tele2 выяснила, какие подарки предпочитают белгородцы на гендерные праздники
В городе Строитель Белгородской области пожарные помогли снять кота с высокого дерева
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
Белгородские энергетики принимают участие в специализированной выставке
В Губкинском городском округе построят новый детский сад «Семицветик»
Белгородская организация-должник может остаться без имущества
Банка УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,8 раза по итогам февраля
В Белгороде мошенники изобрели новый вид обмана доверчивых граждан
Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ, могут бесплатно оформить карты «Мир»
Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%
На территории Белгородской области ожидаются дожди и сильный ветер
Аптеки Старого Оскола будут подключены к сервису «Электронный рецепт»
"Бабушкин патруль" вышел на дороги Белгородской области
В Белгороде желающие могут сдать нормативы комплекса ГТО «Самбо»
На Белгородчине выберут лучшего учителя
В Белгородской области пройдет горячая линия Управления Роспотребнадзора
Белгородские старшеклассники могут поучаствовать в III Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети»
В Белгородской области за мошенничество в особо крупном размере осужден менеджер
В Белгороде с торгов уйдут квартиры, дома и земельные участки