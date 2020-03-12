ВТБ запускает онлайн-рефинансирование

Это позволит заемщикам на более выгодных условиях объединить до шести кредитов в один без визита в офис – процедура займет не более 10 минут. На данный момент предложение действительно только в рамках предодобренных кредитов. По оценке банка потенциальная аудитория новой услуги до конца 2020 года составит 600 тысяч человек.

В рамках запущенного сервиса ВТБ самостоятельно сообщает клиенту о персональном предложении по SMS, e-mail или с помощью уведомления в ВТБ-Онлайн. Для оформления кредита клиенту потребуется указать реквизиты и сумму задолженности в другом банке, после чего средства будут переведены на его счет в ВТБ. Сумма нового кредита – до 5 млн рублей на срок до семи лет. Минимальная ставка составляет 9,9% годовых. Чтобы подтвердить оформление кредита клиенту необходимо ввести одноразовый пароль, который придет в SMS. Выдача средств займет не более 10 минут: ВТБ самостоятельно переведёт деньги на погашение кредитов в сторонних банках. Клиенту останется убедиться, что рефинансируемые обязательства полностью погашены.

- Мы последовательно снижаем ставки по кредитам и упрощаем процесс их оформления. Теперь погасить свои обязательства в других банках клиенты ВТБ могут, просто используя свой смартфон. За счет простоты и скорости оформления наша услуга станет одной из самых востребованных на рынке: мы рассчитываем, что в этом году ей воспользуется порядка 600 тысяч человек. Сейчас сервис работает по предодобренным предложениям для клиентов банка, но в дальнейшем планируется тиражировать его на весь рынок. В ближайшие два года мы будем переводить оформление 100% продуктов банка в онлайн. Наша задача – увеличить долю активных клиентов в онлайн-каналах до 70%, а сами продажи в «цифре» – до 50%, – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ПАО «Банк ВТБ».

В связи с продолжающимся трендом на снижение ставок по кредитам, спрос на рефинансирование со стороны клиентов ВТБ активно растет. За первые два месяца года более 16,5 тысячи человек перевели свои кредиты в ВТБ. Общая сумма рефинансированных кредитов наличными за этот период превысила 11,3 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го - почти в 1,5 раза.