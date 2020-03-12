2020-03-12T11:56:27+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции завели рекордный объем средств на брокерские счета

Во вторник на брокерские счета поступило в 15 раз больше средств, чем в среднем в торговый день
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Было оформлено свыше 35 тысяч заявок на пополнение счетов более чем на 15 миллиардов рублей. Основной объем сделок пришелся на покупки акций российских компаний - «голубых фишек».

За день приложением «ВТБ Мои Инвестиции» воспользовалось свыше 100 тысяч человек. Было исполнено более 600 тысяч сделок, общий оборот которых превысил 86 миллиардов рублей. Это лишь на 20% выше средних дневных показателей.

Рекордными в плане объемов сделок стали первые два часа работы Московской биржи. Количество уникальных входов в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции составило порядка 70 тысяч, объем сделок – 200 тысяч. Приложение сработало штатно, обеспечив доступ к торгам для клиентов даже в период повышенной нагрузки.

- Во вторник наши клиенты не только меняли структуру своих портфелей, но и инвестировали средства в покупку подешевевших ценных бумаг. Они видели возможность заработать и использовали ее. Любая сильная волатильность является проверкой качества услуг брокеров и зрелости самих игроков. Мы проходим этот тест успешно", - отметил Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ», руководитель департамента брокерского обслуживания.

Сегодня активными клиентами ВТБ Мои Инвестиции являются 200 тысяч человек, ежемесячный оборот сделок в приложении превышает 400 миллиардов.

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