Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции завели рекордный объем средств на брокерские счета
Было оформлено свыше 35 тысяч заявок на пополнение счетов более чем на 15 миллиардов рублей. Основной объем сделок пришелся на покупки акций российских компаний - «голубых фишек».
За день приложением «ВТБ Мои Инвестиции» воспользовалось свыше 100 тысяч человек. Было исполнено более 600 тысяч сделок, общий оборот которых превысил 86 миллиардов рублей. Это лишь на 20% выше средних дневных показателей.
Рекордными в плане объемов сделок стали первые два часа работы Московской биржи. Количество уникальных входов в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции составило порядка 70 тысяч, объем сделок – 200 тысяч. Приложение сработало штатно, обеспечив доступ к торгам для клиентов даже в период повышенной нагрузки.
- Во вторник наши клиенты не только меняли структуру своих портфелей, но и инвестировали средства в покупку подешевевших ценных бумаг. Они видели возможность заработать и использовали ее. Любая сильная волатильность является проверкой качества услуг брокеров и зрелости самих игроков. Мы проходим этот тест успешно", - отметил Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ», руководитель департамента брокерского обслуживания.
Сегодня активными клиентами ВТБ Мои Инвестиции являются 200 тысяч человек, ежемесячный оборот сделок в приложении превышает 400 миллиардов.