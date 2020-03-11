«Открытие» вошел в топ-10 крупнейших банков региона

- Прошлый год оправдал наши ожидания: мы наблюдали активный спрос на все кредитные предложения банка. Клиентский поток в наши отделения увеличился в 2 раза, относительно 2018 года. В целом, за этот период нам удалось увеличить портфель по потребительским кредитам в 5 раз, - отметил Георгис Ягубов, управляющий банком «Открытие» в Белгороде.

В области, как и в целом по ЦФО, наиболее востребованными продуктами для физических лиц являются потребительские и ипотечные кредиты, а также кредитные карты. В прошлом году «Открытие» предложил одну из самых низких ставок на рефинансирование ипотеки - в результате 30% всех ипотечных кредитов были выданы именно на рефинансирование.

У предпринимателей наиболее востребованными остаются кредитные продукты в рамках льготного кредитования Минэкономразвития и Министерства сельского хозяйства.

- По корпоративному бизнесу мы четко для себя определили шесть приоритетных секторов и направлений. Особое внимание уделяем и работе с госсектором. Банк также считает перспективным финансирование региональных бюджетов за счет эмиссии субфедеральных облигационных бумаг. Мы готовы выступать организатором этих размещений и активно инвестировать в развитие регионов, вкладывая средства в ключевые инфраструктурные проекты, в том числе те, что реализуются в рамках государственно-частного партнерства, - подчеркнул управляющий.

В равной мере Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО) ориентирован и на развитие малого и среднего бизнеса, и на рост корпоративного и розничного портфелей. Причем по темпам роста в регионе он планирует двигаться быстрее рынка - по всем направлениям ожидается рост портфеля на уровне 15% и более.