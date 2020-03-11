Белгородские старшеклассники могут поучаствовать в III Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети»

«Россети Центр Белгородэнерго» при поддержке департамента образования Белгородской области приглашает обучающихся 9 и 10 классов принять участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде школьников группы компаний «Россети».

Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится в третий раз с целью выявления и развития талантливых школьников, повышения их мотивации к обучению по востребованным в цифровой энергетике направлениям подготовки с последующим трудоустройством в компаниях группы «Россети».

Первый отборочный (предметный) тур олимпиады пройдет уже 21 и 22 марта на базе Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. Участникам предстоит выполнить задания по физике, математике и информатике. Победители и призеры предметного этапа выходят в финал, где посоревнуются со своими сверстниками из других регионов в решении прикладных комплексных заданий (кейсов) из сферы электроэнергетики. Подведение итогов и награждение состоится в июне.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Школьники, набравшие максимальное количество баллов, станут участниками энергетической проектной смены, которая пройдет в августе, а кроме того, получат возможность войти в кадровый резерв дочерних компаний «Россетей».

Заявки на участие следует присылать на электронную почту belregolimp@yandex.ru (контактное лицо от департамента образования — Ковалевская Евгения Геннадиевна, тел. 8 (4722) 32-42-87). С положением и формой заявки можно будет в ближайшее время ознакомиться на сайте «Олимпиады школьников Белогорья» http://olymp.beluno.ru/ и в группе олимпиады в социальной сети «В контакте»: https://vk.com/club158522254.

В прошлом году победителями и призерами олимпиады стали 59 старшеклассников, в их числе ученица 9 класса 10-го лицея города Белгорода Ульяна Быканова (призер 2 степени) и ученица 10 класса белгородского лицея № 9 Лидия Солнышко (призер 3 степени). Награды ребятам вручили в Москве Министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.