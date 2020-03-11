Сергей Гаврилов: «В нашей Конституции будет отражаться идеология патриотизма»

В ходе голосования по конституционным поправкам депутаты Госдумы поддержали предложения, внесенные членами комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений во главе с Председателем комитета Сергеем Гавриловым.

Соавтор конституционной поправки Сергей Гаврилов отметил, что содержательно поддержана «поправка о ценностном фундаменте страны, национальных принципах и целях государства».

«Некоторые наши предложения были учтены в прямом, а некоторые в более «смягченном» виде. В Конституцию войдет упоминание о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР. Также поддержаны предложения о единстве нашей страны, сохраняющей память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, о русском языке как о языке государствообразующего народа, о традиционном институте брака как союза мужчины и женщины и др.

В процессе подготовки изменений в Конституцию, можно сказать, до последнего дня, шла напряженная дискуссия, в которой участвовали представители российского общества, придерживающиеся разных политических взглядов. Считаем очень важным то, что мы смогли добиться таких результатов.

Принятая поправка закрепляет идеологические, концептуальные основы развития нашего общества и основы наших вечных ценностей в тексте Конституции. Наши предложения отражают позицию или шире - идеологию абсолютного большинства нашего общества, они поддержаны всеми политическими силами. Они направлены на консолидацию общества в условиях серьезных внешних агрессивных вызовов и расширяющегося экономического мирового кризиса.

Мы строим государство и общество, основанные на наших национальных интересах, сформулированных народом за тысячелетия.

Важно отметить, что тот факт, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, как и другие члены фракции, поддержал наши предложения, говорит о том, что КПРФ стоит на последовательных патриотических позициях.

До этого момента текст Конституции, копирующий ряд западных конституций, носил либеральных характер. Теперь Конституция будет национальной. В ней будет отражаться, пусть и в незаконченном виде, идеология патриотизма, справедливости, солидарности и народовластия, основанная на многовековой истории народов нашей страны», - сказал Сергей Гаврилов.