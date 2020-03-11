Управляющая компания нового типа

ООО «Управляющая компания «Улитка» организована компанией -застройщиком ООО "ГК "Белгородстроймонтаж" для более качественного, комфортного и безопасного обслуживания жилых домов и объектов социальной инфраструктуры микрорайона «Улитка». Специалисты управляющей компании настроены на оперативное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями для реализации стандартов и требований отрасли жилищно – коммунального хозяйства, энергоснабжающих технологий, системы взаимодействия с гражданами «Электронный дом» и вопросов исполнения законных интересов граждан в работе со специализированными организациями и компаниями. О задачах, которые сегодня стоят перед УК, мы беседуем с ее Генеральным директором Александром Шкарлетом.

Так выглядят ухоженные кварталы «Улитки».

- Когда и с чего начиналась Управляющая компания «Улитка»?

- В 2009 году было принято решение в пригороде Белгорода начать строительство микрорайона, который отличался бы по многим параметрам от других жилищных комплексов. А еще точнее сказать, совсем необычный по своему расположению, архитектуре и социально-бытовым условиям. Одна из задач «Улитки» состояла в том, чтобы построить жилой комплекс, отвечающий требованию – двор без автомобилей. Она выполнена так, что все парковочные автоместа в уже построенных кварталах или еще строящихся расположены по периметру за пределами дворовых территорий. Сегодня на территории «Улитки» проживает 3, 5 тыс. человек. Когда будет полностью закончено строительство комплекса, здесь обретут свое жилье более 15 тыс. человек. В каждом квартале находится начальная школа и детский сад на 160 мест. В центре микрорайона уже действует современная общеобразовательная интерактивная школа, которая называется «Алгоритм успеха». Схема такая: дети ходят в детские сады и до 4-ого класса в начальные школы, расположенные в кварталах, а затем переходят в большую. Школа полного дня, где дети не только учат уроки, но и занимаются в кружках и секциях различных направлений. И домой приходят уже вечером. Все очень удобно, по-современному и креативно.

Наша управляющая компания действует с 2018 года. Ее цель – обеспечить наиболее комфортное и удобное проживание для всех жителей микрорайона. Чтобы это осуществлять на практике, нужно действовать комплексно. Мы не должны дожидаться жалоб и пожеланий от жильцов или от собраний ТСЖ, а идти на опережение. Формула простая: застройщик строит дома, УК их качественно обслуживает с тем, чтобы постоянно повышать имидж и привлекательность тех жилых домов, которые будут сдаваться в эксплуатацию в дальнейшем.

- У вашей компании есть одна особенность. Большинство городских УК обслуживают дома, которым уже не один десяток лет. Перед ними стоят проблемы текущего и капитальных ремонтов, древние инженерные коммуникации и так далее. У вас все дома – новенькие, как на картинке. По идее, у вас не должно быть вообще проблем…

- Так и не так. Наш главный приоритет – мы хотим изменить стереотип отношения людей ко всей системе жилищно-коммунального хозяйства. Чтобы люди ушли от принципа «Живем, как можем». Чтобы ушли постоянные споры и жалобы от жильцов к УК. Управляющая компания сегодня должна руководствоваться современными европейскими стандартами взаимодействия и взаимопонимания с людьми. Работники компании и жильцы должны жить одной единой семьей. Собственники жилья должны понимать, что территория их проживания не ограничивается площадью их жилых квадратных метров, но это еще и подъезд, придворовые территории, подвал, кровля, фасадная часть, инженерные коммуникации. В связи с этим, в каждом доме жильцы выбрали Совет дома и его председателя. В планах – организовать территориальное общественное самоуправление. Для того, чтобы мы могли полноценно участвовать в конкурсах и программах самого различного уровня. В нашем микрорайоне образован опорный пункт полиции, планируется строительство офиса семейного врача, чтобы все насущные проблемы жильцов решались в шаговой их доступности. Мы должны каждый день доказывать эффективность своей работы, бороться за место под солнцем. Психология белгородцев устроена так: чем лучше они живут, тем требовательней они становятся к услугам им оказываемым.

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Отдельно хочу сказать о цифровизации нашей работы, на дворе ХХ1 век. В нашей компании активно действует свой сайт (wwwHYPERLINK "http://www.uk.ik-ulitka.ru/".HYPERLINK "http://www.uk.ik-ulitka.ru/"uk.ik-ulitka.ru). Нас можно найти в социальных сетях ( instagram.com/moyaulitka/ , vk.com/mkr_ulitka/) На сайте есть раздел «Электронный дом». В этом разделе любой житель может оставить свои замечания по уходу за территорией, сделать заявку на выполнение тех или иных работ. Так называемая обратная связь. С помощью сайта можно эффективно организовать электронное собрание жильцов или провести электронное голосование или опрос по любому жизненно важному вопросу или организационно-бытовой проблеме. При этом мы не уходим от старой схемы общения с людьми, с ними мы встречаемся, разговариваем и почти всегда находим общий язык. Можно самому прийти в УК и провести все необходимые мероприятия, а можно, не выходя из дома, заполнить бланки, отправить по электронной почте их, например, паспортисту и через некоторое время на месте получить все необходимые документы.

В стратегии развития микрорайона «Улитка» управляющая компания планирует не только качественно оказывать услуги населению, но и заниматься развитием сплочения и солидаризации жителей микрорайона, детей и молодежи.

Политика компании заключается в том, чтоб в этом микрорайоне было не только комфортно и безопасно жить, но и на своем примере передавать накопленный опыт другим территориям Белгородской области.

Сергей Филиппов