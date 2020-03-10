2020-03-10T13:25:15+03:00
Общество

Чисто там, где убирают

ООО "УК РЭУ-9" работает в системе ЖКХ с 2004 года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В настоящее время в управлении предприятия находится 49 многоквартирных жилых домов общей площадью- 310,5 тыс.м2, в том числе площадь муниципального жилья составляет 14,6тыс. м2 или 4,7 %, частного 295.9 тыс. м2 или 95.3 %; открыто 5891 лицевых счетов; на территории проживает 15 000 человек.

Годы ввода в эксплуатацию жилых домов - 1979-2006гг.

Жилищный фонд благоустроен - оборудован централизованным холодным водоснабжением и водоотведением-100%, централизованным отоплением и горячим водоснабжением -100%, лифтами 97 %, мусоропроводами- 99 %.

.

.

Лилия Рыжкова, директор ООО "Управляющая компания № 9".

- В жилищно-коммунальном хозяйстве я работаю с 1996 года. Начинала работать обычным техником, потом занимала должность заместителя директора по благоустройству и в 2004 году стала директором. Я давно работаю на предприятии,но есть люди, у которых стаж еще больше. Например, Татьяна Александровна Маркова, главный бухгалтер трудится в РЭУ уже 33 года. Галина Серафимовна Городова пришла сюда еще в то время, когда микрорайон только застраивался. Сейчас она работает бухгалтером по квартплате. Вообще в штате компании 140 человек. Это: слесари-сантехники, электрики, сварщики, дворники, мусоропроводчики... Цель каждого работника - оказать достойную услугу населению, так, чтобы всем, проживающим на нашей территории жилось уютно и комфортно. Стараемся выполнять свою работу, с одно стороны, тихо и незаметно, и, с другой стороны, так, чтобы постоянно чувствовалось наше присутствие в виде ухоженных дворов, теплых квартир и функционирующей сантехники. Каждое утро для нас начинается с обычных рутинных вопросов. Какие есть проблемы и как можно оперативно их исправить? Каждый случай отдельно разбирается, пожелания жильцов – для нас беспрекословное побуждение к действию. Мы к просьбам относимся философски: если к нам обращаются люди, значит, мы им нужны. Наша работа – это, как живой организм. В планах на этот год стоит очень много задач: текущий и капитальный ремонт домов, выполнить эти работы качественно и в срок – наша первоочередная задача.

Многие из работников жилищно-коммунального хозяйства встречают свой профессиональный праздник на своем рабочем месте. Такова специфика нашей профессии – постоянно быть на посту, на передовой, обеспечивать тепло и уют в жилых домах. Желаю вам, дорогие коллеги, чтобы на вверенном вам участке всегда царил порядок, и было поменьше утомительных хлопот. Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких мгновений, запоминающихся событий и солнечных дней. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, благополучия вам и вашим семьям.

Руководитель ООО «УК РЭУ № 9» Лилия Рыжкова.

Фото: Обсуждаются планы на будущий отопительный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Борис Панкин, бывший главный редактор «КП»: Говорю Гагарину - Юра, а поехали в «Комсомолку»! Садимся в мою машину и мчимся в редакцию
9 марта - День рождения первого космонавта планеты. Наш спецкор Александр Гамов поговорил о нем с Борисом Панкиным, главным редактором «Комсомольской правды» в 1965 - 1973 годы
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине: Не одичать, не разжиреть, не спиться!
После командировки в охваченный эпидемией Китай наш журналист попал на двухнедельную изоляцию в Москве. И только 8 марта, в праздничный день, наступила долгожданная свобода. Ниже - итоговый репортаж коронавирусного томления в четырех стенах
Новости 24
В Белгородском университете состоится V междисциплинарный медицинский форум
В Белгороде погиб рыбак, распутывая в камышах снасти
На почтах Белгородчины работают более 110 человек с ограниченными физическими возможностями
В белгородском общественном транспорте появились контролеры
Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза
В Белгороде отметят День числа Пи-2020
Белгородские кадеты провели один день со спецназом
Под Белгородом нашли пропавших подростков
У белгородца пришлось арестовать автомобиль,чтобы он оплатил штрафы ГИБДД
В Красненском районе Белгородчины чествовали ветеранов
В Белгородском районе пропали несовершеннолетние
В Белгородском госуниверситете открыли студенческий офис в обновленной столовой
Ландшафтные архитекторы и дизайнеры смогут показать себя на форуме «Зеленая столица»
В Алексеевке Белгородской области прошел семинар "Гранты и субсидии для НКО"
Шебекинская школьница победила во Всероссийском конкурсе сочинений
Судебные приставы Белгородской области спустились под землю
Из пруда возле села Новая Нелидовка Белгородчины извлечены тела двух рыбаков