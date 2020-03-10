Чисто там, где убирают

В настоящее время в управлении предприятия находится 49 многоквартирных жилых домов общей площадью- 310,5 тыс.м2, в том числе площадь муниципального жилья составляет 14,6тыс. м2 или 4,7 %, частного 295.9 тыс. м2 или 95.3 %; открыто 5891 лицевых счетов; на территории проживает 15 000 человек.

Годы ввода в эксплуатацию жилых домов - 1979-2006гг.

Жилищный фонд благоустроен - оборудован централизованным холодным водоснабжением и водоотведением-100%, централизованным отоплением и горячим водоснабжением -100%, лифтами 97 %, мусоропроводами- 99 %.

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Лилия Рыжкова, директор ООО "Управляющая компания № 9".

- В жилищно-коммунальном хозяйстве я работаю с 1996 года. Начинала работать обычным техником, потом занимала должность заместителя директора по благоустройству и в 2004 году стала директором. Я давно работаю на предприятии,но есть люди, у которых стаж еще больше. Например, Татьяна Александровна Маркова, главный бухгалтер трудится в РЭУ уже 33 года. Галина Серафимовна Городова пришла сюда еще в то время, когда микрорайон только застраивался. Сейчас она работает бухгалтером по квартплате. Вообще в штате компании 140 человек. Это: слесари-сантехники, электрики, сварщики, дворники, мусоропроводчики... Цель каждого работника - оказать достойную услугу населению, так, чтобы всем, проживающим на нашей территории жилось уютно и комфортно. Стараемся выполнять свою работу, с одно стороны, тихо и незаметно, и, с другой стороны, так, чтобы постоянно чувствовалось наше присутствие в виде ухоженных дворов, теплых квартир и функционирующей сантехники. Каждое утро для нас начинается с обычных рутинных вопросов. Какие есть проблемы и как можно оперативно их исправить? Каждый случай отдельно разбирается, пожелания жильцов – для нас беспрекословное побуждение к действию. Мы к просьбам относимся философски: если к нам обращаются люди, значит, мы им нужны. Наша работа – это, как живой организм. В планах на этот год стоит очень много задач: текущий и капитальный ремонт домов, выполнить эти работы качественно и в срок – наша первоочередная задача.

Многие из работников жилищно-коммунального хозяйства встречают свой профессиональный праздник на своем рабочем месте. Такова специфика нашей профессии – постоянно быть на посту, на передовой, обеспечивать тепло и уют в жилых домах. Желаю вам, дорогие коллеги, чтобы на вверенном вам участке всегда царил порядок, и было поменьше утомительных хлопот. Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких мгновений, запоминающихся событий и солнечных дней. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, благополучия вам и вашим семьям.

Руководитель ООО «УК РЭУ № 9» Лилия Рыжкова.

Фото: Обсуждаются планы на будущий отопительный сезон.