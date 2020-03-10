Наша работа – качество жизни жителей микрорайона

Основная застройка района проходила с 1986 г. по 1995 год. На территории района находится 14 многоквартирных домов, 4523 квартиры, 19 нежилых помещений, 3 детских садика №№79,84,85, средняя школа №42.На территории проживает около 13 тыс. человек.

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Игорь Кулешов, директор ООО «УК«Стройэксплуатация»:

- В жилищно-коммунальном хозяйстве я работаю сравнительно недавно, 2012 года. А с 2014 года я тружусь на должности директора ООО «УК«Стройэксплуатация». Мне достался достаточно старый жилфонд, со многими текущими проблемами. Были в сложном техническом состоянии к тому времени инженерные коммуникации, капитальный ремонт давно не проводился ни в инженерных сетях, ни на крышах домов. Весь жилой фонд требует постоянного, безотлагательного и серьезного технического надзора. Начали с основательных работ по благоустройству территории, в этом плане было сделано очень много. Благоустроены дворовые территории домов №1,2а,11 по улице 60 лет Октября, домов №1,3 по улице Спортивной.

Затем приступили к замене инженерных сетей совместно с Фондом поддержки ЖКХ. Помогает Фонд, но помогает и население, для нас это очень существенная поддержка. Регулярно проводим собрания с собственниками МКД, хоть это и трудоемкое занятие, но всегда дает ощутимые результаты. Глас народа остается очень эффективным рычагом в нашей деятельности. Хотя, повторю, организаторская работа требует огромных морально психологических усилий.

В Управляющей компании трудится 87 человек. Основное направление деятельности организации - управление многоквартирными домами и административно - производственными зданиями, создание благоприятных условий для проживания всех жителей микрорайона, мероприятия направленные на экономию средств собственников помещений, мероприятия по энергоснабжению. Управляющая компания внесена в Единый реестр управления многоквартирными домами города Белгорода, а так же в Государственный реестр саморегулируемых организаций РФ, является членом некоммерческого партнерства "ЖЭК - Белогорья" имеет всю необходимую производственно-техническую базу для реализации задач жилищно-коммунального комплекса. Гораздо большее значение, чем возраст компании, имеет опыт конкретных профессионалов, непосредственно управляющих и работающих на предприятии. Наша компания - прежде всего команда единомышленников, объединившая молодых специалистов и опытных квалифицированных сотрудников, работающих в сфере управления и системе ЖКХ не одно десятилетие. Среди наших передовиков хотел особенно выделить газосварщика Виктора Николаевича Лемешко и электрика Александра Ивановича Матенко. Эти люди выполняют работы добросовестно и качественно. Это уникальные специалисты,подобных которым следует еще поискать.

Накануне профессионального праздника Дня работника жилищно-коммунального хозяйства хочу от всего сердца поздравить наших коллег, пожелать им здоровья, дальнейших успехов, процветания им и членам их семей.

Подготовил Сергей Филиппов