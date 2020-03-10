Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза

Самыми популярными услугами стали оплата сервисов знакомств, покупки в Google Play, оплата штрафов, мобильные и денежные переводы, приобретение онлайн-игр и благотворительные взносы.

Tele2 продолжает активно развивать направление мобильной коммерции: в 2019 году оператор подключил более 3000 интернет-магазинов, онлайн-игр и различных социальных сетей, в которых можно оплатить товары и услуги со счета телефона. В целом выручка компании в этом сегменте увеличилась в два раза. Наибольший рост оборота продемонстрировала Чувашия – там он составил 443%. Следом в рейтинге регионов расположилась Свердловская область с результатом в 340%. В Москве и Санкт-Петербурге рост оборота составил 307% и 221% соответственно. В Белгородской области оборот вырос за год на 123%.

Самый большой средний чек зафиксирован в столичном регионе – 1 999 руб. в месяц. Следом расположился Ярославль: здесь пользователи в среднем оплачивают по 1326 руб. Третье место занял Норильск, где траты составляют 1137 руб. в месяц. Также в пятерке лидеров Санкт-Петербург и Чебоксары, где в среднем на одного пользователя приходится по 1035 руб. и 905 руб. соответственно. В Белгороде сумма среднего чека составляет 175 рублей.

По итогам 2019 года число пользователей сервисов мобильной коммерции выросло на 126%. Лидером стала Хакасия – там прирост составил 207%. Следом в рейтинге идут Самарская и Пензенская области – они демонстрируют результаты в 177% и 172% соответственно. В лидерах также Алтай – 168%. Пятую строчку разделили Оренбургская и Саратовская области, где зафиксирован рост в 166%. Аналогичный показатель в Московской области составил 152%. В Белгородской области зафиксирован прирост количества пользователей сервисов мобильной коммерции в 113%.

Оператор также проанализировал, в каких регионах быстрее растет количество операций в сегменте мобильной коммерции по сравнению с 2018 годом. Самым высоким этот показатель стал во Владивостоке и составил 207%. Следом в рейтинге расположился Саратов с показателем 191%. Тройку лидеров замыкает Абакан, где прирост составил 190%. Белгородская область также демонстрирует уверенный рост числа операций в сегменте мобильной коммерции – 127% год к году.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

«С момента запуска коммуникационной платформы «Другие правила» в 2017 году Tele2 существенно расширила линейку финансовых сервисов. Нас выбирает все больше клиентов в том числе благодаря комфортным и разнообразным услугам в сегменте мобильной коммерции. Так, мы запустили площадку для онлайн-инвестирования. Клиенты могут совершать покупки паев с минимальных сумм и получать денежный бонус от Tele2 за свои вложения. Кроме этого, мы увеличили число банковских продуктов. Абоненты могут заказать на сайте карту «Совесть» и получить месяц увеличенной рассрочки у всех партнеров, а при оформлении карты «Яндекс. Деньги» – дополнительные бонусы и баллы. Сегодня Tele2 занимает лидирующие позиции на рынке мобильной коммерции. Компания гибко подходит к потребностям своих клиентов. В 2019 году мы сделали более удобными условия финансовых операций и добились успехов в конверсии. Рост оборота в мобильной коммерции ярко показывает успешность выбранной стратегии».