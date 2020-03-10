«BelgorodMusicFest»: французская дуэль, английский юмор и цирк от Кустурицы

СПОРНЫЕ ПРИЕМЫ ПРИ БЕССПОРНОМ ТАЛАНТЕ

Прошедший на базе Белгородской государственной филармонии фестиваль был щедр на яркие и, порой, неоднозначные показы.

Одним из тех, кто немало удивил белгородцев, стал парижский шоу-дуэт виолончели и фортепиано. В частности, музыкально-комедийный спектакль под названием «Дуэль», где и авторами, и исполнителями стали Лоран Сирад и его Мадам. Действо с элементами музыки, клоунады и кино побывало уже в 40 странах мира. Тема, в отличие от средств ее раскрытия, вполне тривиальна: мир, добро, любовь и, конечно, музыка.

Лоран и Мадам – та еще парочка. В ходе интервью они беспрестанно хохочут и не всегда понятно: всерьез отвечают на вопросы или нет?

- В жизни мы молчим друг на друга – это на сцене нас так прорывает. Как увиделись на площадке, так и не можем остановиться, беспрестанная музыкально-эмоциональная дуэль, - со смехом говорит Лоран, раздавая автографы.

Кстати, этот единственный в мире виолончелист-клоун отметил в дни белгородского фестиваля свой день рождения. Поздравляем!

ШЕКСПИР МНЕ ДРУГ…

Шекспир с элементами акробатики и живой музыкой, исполнители которой гармонично вливались и в актерский состав – спектакль сорвал аплодисменты и крики «Браво!». Мастерская театральных ремесел Андрея Щукина становится участником фестиваля уже в третий раз. «Бесплодные усилия любви» - эту пьесу не часто можно увидеть на сцене, а потому особенно приятно, что москвичи привезли в Белгород именно эту постановку.

Порадовали публику и вокальные номера, придававшие спектаклю особую изюминку. И неудивительно: среди исполнителей, занятых в постановке – победители и участники шоу «Голос».

Кустурица пообещал «Комсомолке» новую песню

Закрытие фестиваля превзошло все самые смелые ожидания: на сцене филармонии выступил сам Эмир Кустурица и его «The No Smoking Orchestra». Предваряя вопрос читателей, знающих английский: лидер признался, что название не соответствует действительности.

Что творилось на сцене, пожалуй, лучше всего охарактеризуют слова самого Эмира: «Это не концерт, не выступление оркестра, а цирк!» Действительно, на сцене развернулся развеселый балаган с балканскими мелодиями и шумно-сербским темпераментом. А когда вся эта команда с музыкальными инструментами наперевес двинулась в зрительный зал - народ буквально взревел и уже откровенно пустился в пляс.

О белгородской публике Кустурица высказался кратко: «Вы слышали, как нас принимали? Это повод обязательно вернуться!»

А отвечая «Комсомолке» на вопрос о том, что еще не спето, пообещал: через год в Белгороде он исполнит новую балладу.

Что ж, ловим на слове. До новой встречи, Маэстро!