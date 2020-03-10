У родителей больной коронавирусом девушки из Белгорода признаков заболевания не обнаружили

Родителей больной коронавирусом девушки из Белгорода обследовали и первые результаты анализов показали, что заболевания у них нет. Тем не менее, их продержат в медучреждении до 18 марта. Также обследовали всех, кто контактировал в это время в больной девушкой, в том числе и пассажиров поезда, в котором ехала белгородка. У них также нет признаком заболевания.

На очередном заседании рабочей группы при департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщили, что предупредили всех, кто контактировал с госпитализированными. Их обязали на время карантина ограничить общение и внимательно следить за состоянием своего здоровья. При появлении первых признаков болезни нужно вызвать семейного врача на дом и предупредить его о контакте с людьми, которые находятся в карантине.

На сайте губернатора и правительства области сообщается, что поскольку коронавирусной инфекцией практически не заражаются дети, карантин в детских учреждения Белгородской области вводить не будут.

Напомни, что госпитализированная девушка, заболевшая коронавирусом, находится в Москве. Она заболела после того, как вернулась из поездки в Италию. Губернатор Евгений Савченко пообещал лично контролировать ситуацию с коронавирусом.