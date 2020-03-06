2020-03-06T23:33:17+03:00
Экономика

В Высшей школе экономики открылся коворкинг главы ВТБ Капитал Инвестиции

Студенческий коворкинг появился в Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
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Он назван в честь Владимира Потапова - главы ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ПАО Банк ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания. Он является выпускником факультета экономики 2003 года, одним из создателей Клуба дарителей Школы, членом ее Попечительского совета Эндаумент-фонда, а также обладателем премии Высшей школы экономики Alumni Awards-2013 «За вклад в укрепление репутации и лидерских позиций российского бизнеса на международном рынке» в номинации «Корпоративный бизнес».

Открыли коворкинг Владимир Потапов и Ярослав Кузьминов, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

- Современные студенты достаточно мобильны и активны, многие совмещают учебу с работой и очень важно, чтобы у них была возможность делать это эффективно, без ущерба для успеваемости. Проект реализован, чтобы помочь решить им эту задачу. Работа в деловой атмосфере рядом с такими же деятельными студентами должна способствовать повышению производительности и качества труда. Команда ВТБ сегодня стремится поддерживать такие проекты, направленные на развитие человеческого капитала в нашей стране, - отметил Владимир Михайлович.

Справка КП

Коворкинг – от английского «сотрудничество» - в широком смысле означает организацию труда людей в общем пространстве; в более узком контексте понимается как некая площадка, объединяющая людей для общения и творческого взаимодействия.

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