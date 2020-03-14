14 марта, в день Евдокии, наши предки определяли, какое будет лето на Белгородчине

День 14 марта известен в народе, как день Авдотьи. Наши предки определяли по нему, каким будет лето. День считался женским, а потому незамужние девушки и женщины читали заговоры, чтобы привлечь женихов, а также проводили многочисленные ритуалы для красоты и здоровья.

Наши предки верили, что снег в этот день — к урожайному году. День Евдокии ясный, тогда будет урожай на огурцы и грузди. С Евдокию погоже — все лето пригоже. В этот день мороз пришел — будет мокрое лето. Холодная Авдотья — жди холодную и позднюю весну. Если в этот день слишком тепло, то будет и ранняя весна. Дождь сегодня — будет мокрое лето. Шерсть у белки стала голубой — жди раннюю весну. Ласточки прилетели — жди ясное теплое лето.

Также предки считали, что если в жилище развести огонь с помощью сучьев, которые были собраны в лесу, это ускорит приход весны.

Для того чтобы привлечь мужчину, женщина 14 марта искала подальше от людских взглядов проталину. Вставала в нее, протягивала руки к небу и говорила следующие слова: «От земли силы возьму, небесную красоту привлеку. Чтобы мужчины на меня смотрели, забыть не смели. Очарую и околдую...»

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 14 марта, в области сохранится облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5º тепла, днем 5-10º тепла.