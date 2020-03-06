2020-03-06T22:18:25+03:00
Общество

Экскаватор с трехэтажный дом

В карьере Лебединского ГОКа собирают самый большой экскаватор комбината
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Новый агрегат WK-35 готовится к пусконаладочным испытаниям. Его высота составляет почти 19 метров, рабочая масса – более тысячи тонн. А объём ковша в 25 м3 идеален для крепкой лебединской руды.

А вы задумывались над тем, как такие колоссы попадают в лебединский карьер? Карьерных исполинов собирают непосредственно на месте будущей работы. Детали поступали на комбинат более месяца. Массивные элементы доставляли автомобильным и железнодорожным транспортом. Сейчас все части «мегапазла» уже точно расставлены по своим местам.

- По своей массе и габаритам WK-35 является самым большим в карьере , – отметил Алексей Третьяков, заместитель начальника рудоуправления по оборудованию АО «Лебединский ГОК». – Его монтаж находится на завершающем этапе: практически полностью установлено механическое оборудование, сейчас прокладываются электрокабели. В ближайшее время начнётся пусконаладка.

В течение месяца новый экскаватор пройдет проверку и начнёт работу. В рамках инвестиционной программы компании Металлоинвест по модернизации горнотранспортного комплекса, на предприятие регулярно поступает техника повышенной производительности: экскаваторы, большегрузные автосамосвалы, тяговые агрегаты, думпкары, буровые станки. Системное обновление парка техники позволяет компании повышать эффективность производства, создавать оптимальные и комфортные условия труда для работников, сохранять лидирующие позиции в горно-рудной отрасли.

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