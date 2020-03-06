2020-03-06T12:42:48+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает со скидкой Cadillac и Chevrolet

Выгода при приобретении авто этих марок в лизинг может составить до 15% от розничной цены
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По итогам 2019 года компания нарастила объемы продаж Cadillac и Chevrolet в лизинг в 1,5 раза и вошла в число лидеров по продажам на российском рынке.

Наибольшие скидки на Cadillac клиенты могут получить, приобретая произведенные в прошлом году автомобили: 15% - на Escalade, 13% - на XT5, 9% - на CT6. Все машины марки, выпущенные в уже в текущем году, можно купить на 5% дешевле рекомендованной розничной цены. На Chevrolet вне зависимости от года выпуска скидка составит 14% на Tahoe и 11-14% - на Traverse.

Приобретение автомобилей в лизинг также дает предпринимателям возможность получить выгоду через снижение налоговой нагрузки: за счет сокращения налога на прибыль и возмещения НДС. Покупка доступна по продукту «Экспресс лизинг», который не предусматривает предоставления финансовой отчетности клиента: запрашивается только анкета и паспорт генерального директора. Срок оформления документов по сделке в ВТБ Лизинг - от одного дня. Размер аванса - от 10% стоимости машины.

- ВТБ Лизинг является надежным партнером Дженерал Моторс Авто и стабильно наращивает объемы продаж Cadillac и Chevrolet на российском рынке. Приобретение транспорта в лизинг становится все более популярным в России за счет популяризации продукта и совершенствования условий по нему. Мы традиционно занимаем одну из лидирующих позиций по лизинговым продажам в портфеле данных марок и рассчитываем в 2020 г. продолжить увеличивать объемы реализации. Мы рады, что можем предложить для наших клиентов одни из наиболее выгодных условий по приобретению новых машин этих брендов, - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга АО «ВТБ Лизинг», входящее в группу ПАО «Банк ВТБ».

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