Как не попасться на удочку кибермошенников перед 8 марта

По данным центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC, за последние три года наблюдается увеличение количества вредоносных электронных рассылок (так называемого фишинга) на 30% в год. Жертвами хакеров становятся как организации, так и рядовые интернет-пользователи. При этом перед праздниками объем фишинговых атак увеличивается не менее чем на 20%, а накануне крупных распродаж вроде Black Friday наблюдается их кратный рост — примерно похожую картину эксперты «Ростелеком-Солар» прогнозируют и в преддверии 8 марта и призывают пользователей и службы безопасности компаний быть бдительными.

Фишинговые рассылки перед праздниками очень похожи (мошенники стараются) на привычные письма от известных брендов, магазинов, ресторанов, развлекательных площадок и разнообразных сервисов. Это могут быть сообщения о распродажах и скидках, промоакциях, конкурсах, розыгрышах призов и т.п.

- Такие письма обычно содержат призыв к срочному действию (купить, зарегистрироваться, активировать скидочный купон и т.д.), цель которого – мотивировать пользователя перейти по ссылке или открыть вложение. Дальше возможны варианты: сайт злоумышленников пытается атаковать браузер жертвы и получить доступ к ее ПК, либо происходит загрузка вредоносных файлов в результате действий на фейковом сайте, — комментирует Александр Колесов, руководитель отдела анализа защищенности компании «Ростелеком-Солар».

Последствия

В случае с обычным пользователем (частным лицом), получив контроль над его компьютером, мошенники могут собрать учетные данные от различных систем, учетных записей в почтовых сервисах и соцсетях и другую чувствительную информацию, а кроме того, установить ПО, которое будет записывать все вводимые пользователем символы, что позволит злоумышленникам узнать в том числе и пароли, а также данные кредитных карт. Следующие возможные шаги — кража денежных средств либо шантаж. Также компьютер жертвы может стать частью преступной бот-сети для совершения дальнейших атак.

Ущерб от социальной инженерии в корпоративном сегменте куда более ощутимый. Ведь даже если фишингу поддался лишь один сотрудник, злоумышленник получает доступ во внутреннюю сеть компании. Здесь он может повысить свои привилегии доступа с самыми разными целями: повреждение, кража и компрометация критичных данных, кибершпионаж, остановка или прерывание бизнес-процессов, а также вывод денежных средств со счетов компании.

Правильное использование информационных поводов может дать злоумышленникам фантастическую конверсию социальной инженерии. Для этого мошенники играют на сильных эмоциях, которые позволяют на секунду блокировать критическое мышление жертвы.

Наиболее популярные психологические векторы, эксплуатируемые злоумышленниками, — любопытство (38% атак), страх (26%) и жадность (25 %). Однако в период праздников и распродаж мошенники прицельно бьют именно по человеческой жадности, что заметно повышает эффективность рассылок.

Фишинг в организациях

По статистике «Ростелеком-Солар», в среднем каждый 7-й пользователь поддается на социальную инженерию: открывает зараженный файл, или переходит на сайт злоумышленников, или отправляет им свои данные. Однако этот показатель может варьироваться.

- Проводя анализ защищенности различных организаций, включающий в том числе проверку устойчивости сотрудников к фишингу, мы наблюдаем порой достаточно курьезную и в то же время печальную картину. Тут стоит подчеркнуть, что о подобных проверках в компаниях предупреждаются лишь специалисты по информационной безопасности, то есть ситуация максимально приближена к реальной, — рассказывает Александр Колесов.

Как отмечают эксперты «Ростелеком-Солар», они неоднократно наблюдали реакцию сотрудников компаний на качественные фишинговые письма со списком предпраздничных акций в популярных интернет-магазинах и с промокодами на скидки. Успешность таких рассылок очень часто велика и бывает выше 30%.

- В нынешних реалиях организациям стоит всерьез задуматься над обучением сотрудников основам киберграмотности и регулярной тренировкой их навыков, — подчеркнул Александр Колесов.

Как распознать вредоносную рассылку?

Если вам от неизвестного отправителя пришло письмо, которого вы не ждали, и оно при этом призывает перейти по какой-либо внешней ссылке или открыть вложение — это уже повод задуматься, предупреждают эксперты. Прежде всего стоит сделать паузу и внимательно проверить данные в тексте и подписи отправителя: соответствуют ли телефон, адрес сайта и почтовый домен указанной организации оригинальным контактам (их можно легко найти в поисковике). Также стоит убедиться в наличии «https» или иконки в виде замочка в адресной строке браузера (уважающие себя организации давно используют протокол https, позволяющий шифровать трафик и тем самым повысить уровень безопасности сайта). Как правило, этих несложных действий бывает достаточно, чтобы в потоке спама выявить действительно стоящее предложение и не попасться на удочку фишеров.