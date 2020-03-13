В Белгородской области работают горячие линии по коронавирусу

В Белгородской области горячие линии по профилактике коронавируса организованы специалистами Роспотребнадзора. Любому, дозвонившемуся по номерам телефона, расскажут о симптомах болезни и способах ее профилактики. Такая мера принята в связи со сложившейся ситуацией с новым вирусом. Особый акцент уделяется гражданам, прибывших из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии и других стран.

Горячие линии по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) будут работать по 24 марта. Позвонить можно по следующим номерам телефона:

8 (800) 222-04-31 – горячая линия управления Роспотребнадзора;

8 (4722) 34-10-28 – отдел эпидемиологического надзора;

8 (4722) 51-31-98 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области».

Отметим, что в Белгороде 8 марта был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевшую девушку госпитализировали в московскую клинику, а тех, кто контактировал с ней, всего 14 человек, в том числе и родителей девушки) поместили на карантин до 18 марта.