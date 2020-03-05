2020-03-05T16:18:38+03:00
Экономика

ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза

За январь-февраль года выдано 12,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму около 26 миллиардов рублей
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- За последние два года на рынке рефинансирования ВТБ стал абсолютным лидером. По нашим оценкам, доля банка достигла 54,5%. В прошлом году мы помогли существенно сэкономить на ипотечных выплатах 43 тысячам семей - общая сумма сделок достигла 87,8 миллиарда рублей. Уверены, что в этом году на фоне планомерно снижающихся ценовых параметров этот тренд на рынке ипотеки продолжится, и 2020-й действительно станет годом рефинансирования, – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автокредитования ПАО Банк ВТБ.

Заемщики могут рефинансировать свои кредиты в ВТБ по упрощенной процедуре в рамках программы «Ипотека с господдержкой» – достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору и внести изменения в закладную – новый кредит доступен заемщикам под 5% годовых. С начала года банк выдал более 800 таких займов на 1,8 миллиарда рублей, что составляет свыше 29% от общего объема выдач в рамках госсубсидирования.

Рефинансировать в ВТБ действующую ипотеку другого банка можно по ставке 8,5%, для зарплатных клиентов ВТБ – от 8,3%. Клиенты могут получить дополнительное финансирование на любые цели, например, ремонт или необходимую покупку. Размер нового кредита может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%.

Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 миллионов рублей. Согласие на сделку от текущего кредитора не требуется, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться без просроченной задолженности более полугода.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России, банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам 2019 года портфель в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% – до 1,69 триллиона рублей, объем выдачи ипотеки достиг рекордных 675 миллиардов. В общем объеме ипотечных продаж банка доля рефинансирования достигла 24,6%.

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