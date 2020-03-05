2020-03-05T15:57:28+03:00
Общество

Женщины более ответственно относятся к страхованию домашнего очага

Согласно исследованиям «Росгосстраха» и банка «Открытие», дамы в 1,5 раза чаще страхуют недвижимость от непредвиденных ситуаций
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Анализ профилей более чем 2,5 миллионов клиентов компании ПАО СК «Росгосстрах» показал: 59% полисов страхования домов, дач, квартир и домашнего имущества, реализованных в прошлом году, в качестве страхователей указаны женщины, и в 41% — мужчины. Примерно такое же соотношение и среди клиентов страховщика, оформивших договор страхования в офисах ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»: 56% женщин и 44% мужчин.

Самый дорогой объект, принадлежащий физическому лицу и взятый «Росгосстрахом» под защиту в 2019 году, также принадлежит женщине: страховая сумма по этому договору составила почти 535 миллионов рублей. Самый дорогой объект по договору страхования с представителем сильного пола — 380 миллионов.

Отличается соотношение женщин и мужчин и территориально. Так, в Башкортостане и Чувашии почти равная гендерная пропорция. А в столичном регионе на 5 объектов недвижимости, где страхователем по договору является женщина, приходится 4 объекта, застрахованных мужчинами. В Татарстане, Нижегородской, Вологодской и Архангельской областях на два «женских» полиса приходится один «мужской».

Уровень проникновения имущественного страхования в сельской России по-прежнему существенно выше, чем в городах. 72,5% россиянок обеспечивают защиту строений: загородных домов, дач, построек на приусадебных участках. А 23,5% - страхуют квартиру. Причем, россиянки более рационально и взвешенно оценивают все возможные риски, и страхуют не только конструктивные элементы квартир (стены, полы, потолок, крышу), но и их внутреннюю отделку, а также домашнее имущество по полному пакету рисков.

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