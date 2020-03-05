Белгородские энергетики в числе победителей Всероссийского конкурса «Инженер года-2019»

Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» вошли в число лауреатов XX Всероссийского конкурса «Инженер года-2019». Ведущий инженер службы эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий Валерий Неласов удостоен почетного звания «Профессиональный инженер России». Инженер производственно-технической группы Яковлевского РЭС Татьяна Левина стала победителем второго отборочного тура по версии «Инженерное искусство молодых».

Валерий Неласов работает в белгородской энергосистеме с 2005 года. Участвовал во вводе в эксплуатацию автоматизированной системы управления на газотурбинной ТЭЦ «Луч», сопровождал проект внедрения автоматизированной системы управления ГТУ на Белгородской ТЭЦ.

С 2010 года трудится в Белгородэнерго в должности ведущего инженера отдела эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления. Обладает богатым опытом внедрения и эксплуатации различных систем диспетчерско-технологического и автоматизированного управления: МТК-40, ЭКОМ-ТМ, ARIS MT-200, Микроника, TDM. При его непосредственном участии в филиале реализован ряд проектов по применению современных систем оперативно-технологического управления, в частности, автоматизированное выполнение типовых бланков переключений на подстанциях 110 кВ, сеть метеостанций и гололедных постов, автоматизированная система диагностики трансформаторов. Валерий Неласов внес значительный вклад в проектирование и строительство первой в ЦФО цифровой подстанции 35 кВ «Никольское», в кратчайшие сроки освоив и применив на практике лучшие практики построения цифровых ПС.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Татьяна Левина пришла в Белгородэнерго в 2014 году после окончания Московского государственного машиностроительного университета по специальности «Электроснабжение». В профессиональной деятельности большое внимание уделяет вопросам обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. С целью предотвращения обледенения проводов и конструкций линий электропередачи предложила использовать комбинированный метод плавки гололеда по способу короткого замыкания на ВЛ 110 кВ, рекомендовала применение пьезоизоляторов.

В текущей работе осуществляет непрерывный контроль производственной деятельности Яковлевского РЭС в части реализации программы ремонтов оборудования распределительных сетей, отвечает за актуализацию технических паспортов электрооборудования, участвует в проверке унифицированных форм отчетности по объектам нового строительства и реконструкции. В 2016 году получила второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии, с отличием окончив Московский государственный машиностроительный университет.

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится с 2000 года с целью привлечения внимания общественности к профессии инженера и повышения ее статуса. Его учредителями, в частности, являются Российский Союз научных и инженерных общественных организаций, Международный Союз научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу. Сотрудники Белгородэнерго неоднократно принимали участие в конкурсе и становились его победителями.