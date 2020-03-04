Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Оправдались ли Ваши бизнес-ожидания по итогам 2019 года?

- Да. В частности, мы наблюдали активный спрос на все кредитные предложения банка. Клиентский поток в наши отделения увеличился в 1,5 - 2 раза, относительно 2018 года. В целом за этот период нам удалось увеличить портфель по потребительским кредитам в 5 раз. Мы вошли в топ-10 крупнейших банков региона, а по выдачам ипотеки - в топ-4. По привлечению средств физических лиц наша кредитная организация входит в топ-6 крупнейших региональных банков. Отмечу, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» работает на региональном рынке с августа 2018 года - всего за полтора года мы смогли достичь таких внушительных результатов. Мы полностью пересмотрели линейку продуктов для малого и среднего бизнеса, что также позволило нам увеличить кредитный портфель. Кроме того, в ноябре 2019 года была пересмотрена премиальная модель обслуживания клиентов, разработан новый премиальный продукт.

- Какие продукты банка наиболее востребованы региональным рынком?

- В Белгородской области, как и в целом по ЦФО, наиболее востребованными продуктами для физических лиц являются потребительские и ипотечные кредиты, а также кредитные карты. По кредитным картам мы предлагаем клиентам два интересных решения. Первое – Opencard с кэшбэком до 11%. Второе - кредитная карта с льготным периодом до 120 дней, одним из самых длительных льготных периодов на рынке. В прошлом году наш банк предложил одну из самых низких ставок на рефинансирование ипотечных кредитов, действующих у клиентов в других банках. В результате 30% всех ипотечных кредитов были выданы нами именно на рефинансирование. У предпринимателей наиболее востребованными остаются кредитные продукты в рамках льготного кредитования Минэкономразвития и Министерства сельского хозяйства.

- Куда бы вы посоветовали инвестировать деньги в 2020 году, какие инструменты лучше выбрать?

- Сбережения должны состоять из трех частей – ликвидной, доходной и защитной. Ликвидная часть - это денежные средства, которые можно снять со своих счетов в любой момент и без потерь. При формировании доходной части важно выбрать правильную стратегию и определить, какую долю разместить в акциях, какую – в облигациях. Что касается защитной части, то сегодня на рынке имеются продукты, которые позволяют значительно защитить свое финансовое положение. Речь об инвестиционном и накопительном страховании жизни. Этот комплексный финансовый продукт сейчас набирает популярность, его продажи постоянно растут.

- На какие направления будете делать акцент в текущем году?

- «Открытие» - универсальный банк. В равной мере наш банк ориентирован и на развитие малого и среднего бизнеса, и на рост корпоративного и розничного портфелей. Причем по темпам роста мы планируем двигаться быстрее рынка - по всем направлениям ожидается рост портфеля на уровне 15% и более. С точки зрения обслуживания малого и среднего бизнеса, у нас сейчас один из лучших интернет-банков. Мы предоставляем клиентам дополнительные сервисы, например, удаленное ведение бухгалтерии. Локомотивные наши продукты в рознице – кредиты наличными и ипотека, а также карта Opencard с отличными бесплатными платежными сервисами для клиентов. По корпоративному бизнесу мы четко для себя определили шесть приоритетных секторов и направлений. Особое внимание мы так же уделяем работе с госсектором. Банк также считает перспективным финансирование региональных бюджетов за счет эмиссии субфедеральных облигационных бумаг. Мы готовы выступать организатором этих размещений, а также активно инвестировать в развитие регионов, вкладывая средства в ключевые инфраструктурные проекты, в том числе те, что реализуются в рамках государственно-частного партнерства.