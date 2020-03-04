Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в три раза

Компания определила предпочтения пользователей программы лояльности «Больше» за 2019 год. Чаще всего клиенты присоединялись к программе, чтобы покупать украшения и книги, а также заказывать товары на AliExpress.

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Tele2 составила рейтинг самых популярных категорий за 2019 год.

Чаще всего абоненты использовали программу лояльности «Больше» в категории «Подарки». На протяжении года клиенты пользовались выгодными предложениями от ювелирных сетей «Адамас» и SUNLIGHT. Так, сотрудничество с компанией «Адамас» позволяет абонентам оператора получить подарок и скидку 20% по промокоду. Кроме этого, пользователям программы бесплатно доступны три электронных книги от сервиса «ЛитРес», три урока в онлайн-школе «Skyeng» и многие другие предложения в категории «Подарки».

На втором месте оказались предложения для любителей онлайн-шопинга. Участникам акции начисляется кешбэк за покупку товаров в онлайн-магазинах, таких как Аliexpress, KupiVIP, Shein, «Дочки-Сыночки», OBI, Nike, «Кенгуру», Lacoste и других.

Третье место списка самых востребованных акций занимают предложения от онлайн-кинотеатров Okko, MeGoGo, Ivi.

Участники программы лояльности «Больше» могут также получать кешбэк за покупки на iHerb, использование сервиса «Яндекс.Такси», при бронировании жилья на Booking и Airbnb. Кроме этого, кешбэк начисляется в ресторанах при заказе столика через «Больше».

Программа лояльности популярна у любителей компьютерных игр. Абонентам оператора доступны предложения на платформе Cyberhero – бесплатный месяц игры в ладдере (рейтинговая система, где каждому игроку присваивается определенное количество очков) с призовым фондом 100 000 рублей, а также три билета на любые турниры с призовым фондом от 5000 рублей.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«Tele2 уже давно не ограничивается ролью поставщика мобильных услуг. Мы стремимся быть партнером по стилю жизни и поддерживать интересы абонентов. Своим клиентам мы дарим подарки, скидки и кешбэк. Категории наших акций охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Кроме того, мы разрабатываем интересные сезонные предложения. Например, особенно резкий рост участников программы лояльности отмечается в IV квартале 2019 года – в период предновогодних акций. В целом за год количество пользователей «Больше» увеличилось в три раза. Для удобства пользователей выбрать и активировать заинтересовавшее предложение можно как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении "Мой Tele2"».

Подробности на сайте https://msk.tele2.ru/bolshe