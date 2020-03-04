В Белгородской области стартовал проект «Наше общее дело»

Задача проекта «Наше общее дело» – обеспечить эффективное сопровождение реализации в регионе нацпроектов и наказов, в частности – строительства и ремонта в их рамках социальных объектов, широкое информирование населения о ходе работ. Подробнее о начинании рассказала куратор проекта, председатель Белгородской областной Думы Наталия Полуянова.

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СУХИЕ ЦИФРЫ

- В 2020 году федеральный объём финансирования нацпроектов в Белгородской области составит порядка 15 миллиарда рублей. В рамках 12 нацпроектов в регионе утверждён 51 региональный проект. При этом большая часть средств из запланированных на реализацию нацпроектов будет направлена именно на развитие инфраструктуры, это окажет очень существенное влияние на качество жизни людей в долгосрочном периоде.

Также Думой ещё в начале созыва были приняты к исполнению 1 493 наказа, к сегодняшнему моменту мы можем говорить о выполнении порядка 80 % поручений жителей области. Многие из пока нереализованных наказов также приходятся на инфраструктурные объекты.

По информации, предоставленной в Думу руководителями всех 22 муниципальных образований области, в территориях только в нынешнем году планируется построить или отремонтировать примерно 300 объектов в рамках реализации нацпроектов и наказов. Это значительно преобразит облик городов и сёл. И депутаты – активные участники этой масштабной работы.

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МЕСТО ВСТРЕЧИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

- Сегодня депутатский корпус «Единой России» в регионе представляют 1 717 человек: это члены фракций ЕР в областной Думе, представительных органах муниципальных советов и советов городских округов, земских собраний и т.д. Именно на них и будет возложена задача по координации работы и объединению усилий остальных участников проекта: исполнительной власти, на которой лежит основная финансово-экономическая и организационная нагрузка, и населения, с учётом потребностей которого должен был выполнен каждый проект. Задача депутата – донести все замечания и пожелания до власти на местах, подрядчиков, добиться их воплощения.

Важно слушать людей, понимать, что они хотят сделать, какой результат получить, и превращать это в конкретные решения.

Также депутат, разумеется, должен помогать всем сторонам решать, если это потребуется, возникающие вопросы.

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ЭТАПЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

- Согласно алгоритму действий на первом этапе формируется и согласуется с органами исполнительной власти перечень объектов. На втором этапе этот перечень утверждается на заседании фракций, после его утверждения создаётся чёткий план мероприятий с графиком работ по сопровождению объектов, за каждым из них закрепляются депутаты и ответственные от исполнительных органов власти. На третьем этапе формируется общественно-политический актив территории. И четвёртый – включает непосредственно работу с объектом, она будет чётко контролироваться, ответственные депутаты будут о ней отчитываться на фракциях, заседаниях представительных органов и, конечно же, перед населением.

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ОБ ИДЕОЛОГИИ ПРОЕКТА

- Название проекта говорит само за себя, и оно тесно перекликается с идеологией приоритетных национальных проектов, которые предполагают консолидацию усилий всех уровней власти и, конечно же, гражданского общества. Вот и в нашем случае – различные ветви власти и граждане объединяются ради решения общей конкретной задачи. Такой подход к делу помогает сделать населённые пункты красивее и удобнее, отношения людей и власти более открытыми, консолидирует общество. Ведь ничто так не объединяет людей как совместное участие в общем деле.