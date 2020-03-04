В Белгородской области завершено расследование об организации незаконной игорной деятельности

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета завершил расследование уголовного дела по обвинению 9 участников преступного сообщества, организовавшего и проводившего незаконную игорную деятельность. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 , п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем, незаконные организация и проведение азартных игр, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).

В преступную деятельность было вовлечено всего 20 участников. Они с 2011 по 2017 год незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет» на территории 64 субъектов Российской Федерации, создавая незаконные игорные заведения под видом деятельности на рынке ценных бумаг. Доход от их деятельности составил не менее 139 миллионов рублей. Полученные денежные средства руководитель преступного сообщества легализовал через подконтрольные ему юридические лица. Отмечается, что в преступную деятельность были вовлечены профессиональные разработчики программного обеспечения, юристы, бухгалтеры, менеджеры игровых залов.

По уголовному делу допрошено более 400 свидетелей, произведен осмотр и прослушивание более 700 фонограмм записей телефонных переговоров и смс-сообщений, нескольких десятков тысяч почтовых сообщений, направленных друг другу участниками преступной деятельности. Также проведено значительное количество обысков и выемок, 80 судебных экспертиз. Объем материалов уголовного дела составил 535 томов.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.