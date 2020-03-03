«Открытие» увеличил долю продаж услуг через Sky Office

Специалисты офиса консультируют клиентов по телефону и через Интернет, отвечают за продажи продуктов банка и осуществляют техническую поддержку в каналах дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

- Мы применяем новейшие подходы, как в обслуживании клиентов, так и в организации работы наших сотрудников, - говорит Гульнара Фаттахова, директор центра Sky Office ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие». – Дистанционные сервисы пользуются все большим спросом среди малых и средних предприятий, и наша цель - сделать Sky Office основным каналом взаимодействия предпринимателей с банком.

Накануне «Открытие» объявил о результатах работы проекта Sky Office в г. Казани. По итогам 2019 года с его помощью было открыто более 48 000 счетов - на сегодняшний это день каждый третий договор. Доля Sky Office в продажах всех продуктов банка для сегмента МСБ составляет 40%.

В результате работы сервисного центра операционная эффективность сети банка выросла на 42%, значительно повысились эффективность процессов о сервисной поддержки и качество дистанционного обслуживания юридических лиц. В настоящий момент 82% всех вопросов решается в рамках первого звонка. Удовлетворенность клиентов обслуживанием по результатам опросов составляет 4,3 по 5-бальной шкале.