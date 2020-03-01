Белгородские музеи приглашают гостей

69-летний Александр Базаров из Губкина – самый возрастной участник конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он - «серебряный волонтер» четырех Олимпийских игр, трех Универсиад, двукратный олимпийский факелоносец, участник трёх рекордов Гиннесса, обладатель первого и единственного в России музея «История волонтерства» и самой большой коллекции Олимпийской атрибутики «Сочи-2014», Волонтер Мира и Волонтер Победы.

Александр Васильевич приехал на мероприятие не столько для победы или получения финансирования, сколько для того, чтобы услышать идеи со стороны: он признается, что не хватает опыта, чтобы развивать свой музей, привлекать в него гостей. И хоть в финал проект белгородского волонтера не прошел, он с улыбкой говорит о прошедшем мероприятии:

- Удивительная атмосфера, интересные люди вокруг, красота Тульского Кремля – это уже так замечательно!

Александр Базаров на церемонии награждении я полуфиналистов.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

А Вера Матвеенко, директор Культурно-исторического центра имени князей Юсуповых, Заслуженный учитель РФ, в своей презентации пригласила гостей Белгородчины прогуляться по парку и посетить княжескую усадьбу, узнать об истории и культуре Ракитянского края, побывать на международном фестивале «Юсуповские собрания».

Вера Александровна – опытный организатор досуга туристов. В 2019 году она стала обладателем серебряной награды регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» в номинации «Лучший экскурсовод».

- Интересный опыт я получила в ходе прошедшего полуфинала, - признается она. – А больше всего была рада рассказать о нашей замечательной области и пригласить гостей: чтобы они получили много добрых впечатлений от ее достопримечательностей, красивейших традиций и, конечно, радушного приема белгородцев.