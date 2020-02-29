Белгородцы вернулись с полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства»

Полуфинал всероссийского конкурса, организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), носил название «Прогулка за пряником».

Его участниками стали 130 представителей 23 регионов страны, в том числе и четверо жителей Белгородчины: Александр Базаров из Губкина, белгородец Владимир Мерзликин, Дмитрий Плуженко и Вера Матвеенко из поселка Ракитное. Отбор для финала проводился в 3 этапа – Дмитрий и Владимир успешно преодолели два из них. К сожалению, мы не увидим участников из нашей области в финале. Однако сами они признаются, что получили колоссальный опыт, и горды тем, что смогли представить белгородские проекты в сфере туризма на всю страну.

В итоге за награды и звание лучшего будут бороться 20 участников тульского полуфинала: представителей Москвы, Московской, Орловской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской, Брянской и Тульской областей, а также Санкт-Петербурга. Об этом рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

В течение двух дней участники решали задания, обсуждали проекты и проходили образовательные программы.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Полуфинал в Туле собрал настоящих профессионалов. Самое важное, что защита проектов переросла в конструктивное обсуждение, а часть экспертов, заинтересовавшиеся проектами, прямо в зале делали предложения по совместной их реализации и сотрудничеству, – рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

- По итогам полуфинала в Туле стало понятно, что конкурс – это не только возможность получить поддержку наставников, выиграть стажировки или получить финансовую помощь для реализации проектов. В первую очередь, это площадка для общения и поиска партнеров. Например, во время защиты проектов несколько участников договорились создать единый межгородской маршрут, – сообщил вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

- Ребята, вы все победители, было сложно выбрать тех, кто выйдет сейчас на сцену. Было очень круто! – Поздравил всех участников полуфинала путешественник, ведущий телевизионного проекта «Поедем, поедим!» Джон Уоррен. «Трудно с ним не согласиться», - признавались по завершении мероприятия конкурсанты.

Кстати, на церемонии закрытия слово предоставили и нашему Александру Базарову, ставшему самым возрастным участником конкурса. Александр Васильевич поблагодарил за высокий уровень организации полуфинала и пожелал удачи всем, кто готовит интересные проекты и хочет принимать гостей на родной земле

Александр Базаров высказал добрые пожелания и конкурсантам, и организаторам.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Напомним, конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Его региональные полуфиналы уже завершились в Сочи и Туле. В марте они пройдут еще в 7 городах России: Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске.