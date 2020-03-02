2020-03-02T17:48:45+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции запустил торги новым биржевым фондом

«ВТБ – Индекс МосБиржи» отслеживает динамику Индекса МосБиржи, максимально повторяя ее фондовый состав
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В него входят акции 39 самых популярных и крупных российских компаний, которые работают в разных секторах экономики. Среди них компании «Газпром», «Сбербанк», ВТБ, «Яндекс», «Магнит», «Норникель», «Северсталь» и другие. За последние 5 лет Индекс МосБиржи вырос на 118 процентов. Рекомендуемый срок инвестирования в фонд - от 1,5 лет. Покупать и продавать паи фонда можно будет через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» в один клик. Никаких комиссий по данным сделкам не предусмотрено. При владении паями фонда более трех лет инвестору доступен инвестиционный налоговый вычет.

Данный фонд предоставляет возможность инвестировать в наиболее крупные и ликвидные российские компании, по которым он рассчитывается. Расходы фонда - 0,78% в год.

«ВТБ – Индекс МосБиржи» дополнил линейку БПИФ ВТБ, которая на сегодняшний день является самой широкой на рынке. Всего в ней представлено 7 фондов, дающих возможность по инвестированию в различные активы, как в России, так и за рубежом. Инфраструктурные расходы биржевых фондов ВТБ являются одними из самых низких на рынке.

- Команда ВТБ Капитал Инвестиции постоянно анализирует спрос и старается предложить своим клиентам максимально широкий спектр инвестиционных возможностей, наиболее актуальных сегодня. Развитие линейки биржевых фондов – важное направление в данной работе. Данный продукт стремительно набирает популярность: этому способствуют возможность совершать сделки онлайн, минимальные комиссии и экспозиция на широко диверсифицированный портфель, которую дают такие фонды даже при минимальных суммах вложений», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО), председатель совета директоров АО «ВТБ Капитал Управление активами».

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