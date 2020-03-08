В Белгородской области состоялся 17-й турнир по дзюдо памяти офицера СОБРа Алексея Михайлова

оревнования, посвященные спецназовцу, погибшему при исполнении служебного долга, традиционно прошли на родине правоохранителя – в поселке Ивня. В них приняли участие юные спортсмены из Белгородской и Курской областей.

Перед началом соревнований сотрудники СОБР «Белогор» Управления Росгвардии по Белгородской области возложили цветы к могиле боевого товарища. Турнир начался с торжественного построения, где собравшиеся почтили память капитана милиции Алексея Михайлова минутой молчания.

Почетными гостями мероприятия стали мама Алексея Михайлова - Мария Тихоновна, заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Алексей Арбузов, офицеры СОБР Росгвардии, руководитель Белгородского отделения ВООВ «Боевое братство», Герой России Вячеслав Воробьёв, представители регионального УМВД, администрации района, друзья и сослуживцы Алексея.

«Память о нашем боевом товарище бесценна! Высокий профессионализм и бесстрашие правоохранителей, отдавших свою жизнь за честь Родины, всегда будут неизменным примером для подражания. Неудержимая сила воли, целеустремленность и желание любой ценой достичь победы – это не только качества бойца спецподразделения, но и всех истинных спортсменов. Желаю всем участникам соревнований достойно выступить, удачи!», - поприветствовал участников и гостей соревнований полковник Алексей Арбузов.

Победителям и призерам турнира были вручены грамоты, медали и кубки.

Напомним, что капитан милиции Алексей Михайлов 1973 года рождения, принял участие более чем в 80 спецоперациях по задержанию активных членов незаконных вооруженных формирований. Утром 7 марта 2003 года группа СОБР под командованием Алексея Михайлова выдвинулась для проведения разведки местности в районе населенного пункта Кади-Юрт. Не доехав несколько километров до села, группа попала в засаду боевиков, заняла боевую позицию и вступила в бой. Получив множество ранений, Алексей не покинул подчиненных и не вышел из боя, оставаясь до конца верным своему долгу. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Алексей Михайлов был награжден орденом Мужества (посмертно).